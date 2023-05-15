Мужу Блиновской запретили обсуждать свое уголовное дело, но не с женой

Под запретом определенных действий ближайшие два месяца проведет муж блогерши Блиновской Алексей. Ему нельзя в интернет и общаться со свидетелями и подозреваемыми.
Как передает MSK1, из-под запрета на общение выведена жена Блиновского, ранее отправленная под домашний арест по делу об уклонении от уплаты налогов.
Блиновскому нельзя общаться с подозреваемыми и свидетелями по его уголовному делу, пользоваться телефоном и интернетом. Мера действует на весь срок следствия.
Он не признает вину.
Предпринимателю предъявили обвинение в пособничестве 15 мая. Следствие полагает, что он помогал «королеве марафонов» дробить бизнес и «быть в ресурсе».
Блиновской вменили неуплату налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и легализацию 43 миллионов.
Она успела вернуть государству часть денег. Адвокат называет сумму значительной, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин — мизерной.