Мужу Блиновской запретили обсуждать свое уголовное дело, но не с женой

Под запретом определенных действий ближайшие два месяца проведет муж блогерши Блиновской Алексей. Ему нельзя в интернет и общаться со свидетелями и подозреваемыми.

Как передает MSK1, из-под запрета на общение выведена жена Блиновского, ранее отправленная под домашний арест по делу об уклонении от уплаты налогов.

Блиновскому нельзя общаться с подозреваемыми и свидетелями по его уголовному делу, пользоваться телефоном и интернетом. Мера действует на весь срок следствия.

Он не признает вину.

Предпринимателю предъявили обвинение в пособничестве 15 мая. Следствие полагает, что он помогал «королеве марафонов» дробить бизнес и «быть в ресурсе».