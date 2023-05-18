    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 9

    4 м/с, зап

    768мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd80.76eur87.57

    Защита мужа Блиновской обжаловала его меру пресечения

    192
    обсудить

    Защита предпринимателя Алексея Блиновского, супруга «королевы марафонов» Елены Блиновской, обжаловала постановление суда об избрании ему меры пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом 18 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на Пресненский суд Москвы.

    «В суд поступила апелляционная жалоба», — рассказал собеседник агентства.

    Пресненский суд 15 мая избрал Блиновскому меру пресечения, запрещающую пользоваться интернетом и связью и общаться с другими участниками дела, кроме супруги, следователей и адвокатов.

    Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена.

    Блиновскому, напомним, предъявили обвинение в пособничестве. Следствие полагает, что он помогал жене дробить бизнес и «быть в ресурсе». Вину он не признаёт.

    Саму Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей и в легализации 43 миллионов рублей. Часть этих денег она уже вернула государству. В конце апреля Блиновскую определили под домашний арест.


    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Алексей БлиновскийЗадержали Елену БлиновскуюЗадержали БлиновскуюЕлена БлиновскаяМарафоны желанийБлогерыНеуплата налоговУклонение от уплаты налогов
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close