Защита мужа Блиновской обжаловала его меру пресечения

Защита предпринимателя Алексея Блиновского, супруга «королевы марафонов» Елены Блиновской, обжаловала постановление суда об избрании ему меры пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом 18 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на Пресненский суд Москвы.
«В суд поступила апелляционная жалоба», — рассказал собеседник агентства.
Пресненский суд 15 мая избрал Блиновскому меру пресечения, запрещающую пользоваться интернетом и связью и общаться с другими участниками дела, кроме супруги, следователей и адвокатов.
Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена.
Блиновскому, напомним, предъявили обвинение в пособничестве. Следствие полагает, что он помогал жене дробить бизнес и «быть в ресурсе». Вину он не признаёт.
Саму Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей и в легализации 43 миллионов рублей. Часть этих денег она уже вернула государству. В конце апреля Блиновскую определили под домашний арест.