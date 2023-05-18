Защита мужа Блиновской обжаловала его меру пресечения

Защита предпринимателя Алексея Блиновского, супруга «королевы марафонов» Елены Блиновской, обжаловала постановление суда об избрании ему меры пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом 18 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на Пресненский суд Москвы.



«В суд поступила апелляционная жалоба», — рассказал собеседник агентства.



Пресненский суд 15 мая избрал Блиновскому меру пресечения, запрещающую пользоваться интернетом и связью и общаться с другими участниками дела, кроме супруги, следователей и адвокатов.



Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена.

