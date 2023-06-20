СК просит продлить домашний арест блогеру Блиновской

Следствие попросило Пресненский суд Москвы продлить срок домашнего ареста создательнице проекта «Марафон желаний» Елене Блиновской ещё на месяц — до 26 июля. Заседание назначено на полдень 21 июня. Об этом 20 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.



Блиновская арестована по уголовному делу о неуплате ею и её супругом налогов в сумме 918 млн рублей.



Напомним, в конце апреля Блиновская была задержана при попытке уехать из России в Белоруссию. Сразу после задержания её отправили под домашний арест. Пресненский суд Москвы санкционировал арест 136 счетов блогера и её мужа.

