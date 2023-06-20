    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, сев

    763мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd83.99eur91.8

    СК просит продлить домашний арест блогеру Блиновской

    2119
    5 комментариев

    Следствие попросило Пресненский суд Москвы продлить срок домашнего ареста создательнице проекта «Марафон желаний» Елене Блиновской ещё на месяц — до 26 июля. Заседание назначено на полдень 21 июня. Об этом 20 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

    Блиновская арестована по уголовному делу о неуплате ею и её супругом налогов в сумме 918 млн рублей.

    Напомним, в конце апреля Блиновская была задержана при попытке уехать из России в Белоруссию. Сразу после задержания её отправили под домашний арест. Пресненский суд Москвы санкционировал арест 136 счетов блогера и её мужа.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Елена БлиновскаяЗадержали БлиновскуюМарафон желанийИнфоцыганеУклонение от уплаты налоговСудДомашний арест
    ЛАЙК4
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close