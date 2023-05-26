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    На счетах Блиновской арестованы сотни миллионов

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    Пресненский суд Москвы санкционировал арест 136 счетов блогера Елены Блиновской и ее мужа по уголовному делу о неуплате налогов общей суммой более 918 миллионов рублей, 26 мая пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

    По данным следствия, Блиновская с супругом хранили миллионы рублей на счетах в Тинькофф-банке, Сбере, ВТБ, Альфа-банке, Райффайзенбанке и многих других кредитных организациях. При этом суд не уточнил, какая сумма была арестована. Однако источники агентства в правоохранительных органах сообщают о сотнях миллионов рублей.

    В конце апреля Блиновская, известная по курсу личностного роста «Марафон желаний», была задержана при попытке уехать из России в Белоруссию. Сразу после задержания Блиновскую отправили под домашний арест — это решение она пыталась обжаловать, однако суд оставил ограничительные меры в силе.

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