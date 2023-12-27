«Простить можно любого». Кадыров предложил участникам «голой» вечеринки способ реабилитироваться

Участникам «сатанинской» вечеринки Анастасии Ивлеевой нужно «ощутимым поступком» доказать свою «сопричастность к СВО и её героям». Об этом заявил 27 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров, который тоже решил высказаться о скандальном вечере в клубе Mutabor.



«После инициирования проверок государственными органами, после волны справедливого недовольства аудитории, после отмены контрактов артисты и блогеры — участники позорной вечеринки — вдруг опомнились и записали извинения. Ситуация действительно сложная. И мне кажется, здесь тот самый случай, когда свою гражданскую позицию и искренность нужно доказывать не словом, а делом», — уверен Кадыров.

