«Простить можно любого». Кадыров предложил участникам «голой» вечеринки способ реабилитироваться

Участникам «сатанинской» вечеринки Анастасии Ивлеевой нужно «ощутимым поступком» доказать свою «сопричастность к СВО и её героям». Об этом заявил 27 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров, который тоже решил высказаться о скандальном вечере в клубе Mutabor.
«После инициирования проверок государственными органами, после волны справедливого недовольства аудитории, после отмены контрактов артисты и блогеры — участники позорной вечеринки — вдруг опомнились и записали извинения. Ситуация действительно сложная. И мне кажется, здесь тот самый случай, когда свою гражданскую позицию и искренность нужно доказывать не словом, а делом», — уверен Кадыров.
Глава Чечни предлагает участникам вечеринки «разделить тяжесть тренировок и службы» в Российском университете спецназа в Гудермесе. Бегать с оружием и преодолевать препятствия, судя по всему, не придется. Кадыров видит звезд помогающими в организации тренировок, в быту, в столовой, в постирочной, в медпункте.
По его мнению, это еще больше вдохновит патриотов и будет «настоящим действием, доказывающим патриотизм и сопереживание в трудный для страны период». «Простить можно любого, главное, чтобы искренность была не на словах, а на реальном деле», — заключил глава Чечни.
«Голая вечеринка», устроенная блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой в ночь на 21 декабря в московском клубе «Мутабор», прогремела на всю страну. Фотографии пришедших на нее селебрити в очень откровенных костюмах вызвали бурю возмущений, ее участников начали отменять и вырезать из новогодних программ, а 27 декабря суд признал ее пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Несколько дней подряд участники вечеринки извинялись перед общественностью, среди записавших обращения были Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан. Рэпер VACÍO, пришедший на тусовку одетым в один носок на пенисе, и вовсе получил административный арест за мелкое хулиганство.
В отношении Ивлеевой начала проверку налоговая служба, ей может грозить уголовное дело. Сама она опубликовала в соцсетях два ролика, на которых извинилась перед пострадавшими в результате вечеринки артистами и попросила у общества второй шанс.