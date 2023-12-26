В Москве вынесли приговор за вторжение в частную жизнь военкора Коца

В Москве 26 декабря вынесли приговор Гутарову Л. А., которого обвиняли во вторжении в частную жизнь военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца.

Как сообщает телеграм-канал московских судов общей юрисдикции, Гутарову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в исправительной колонии общего режима. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и собиранием материалов, включая сеть «Интернет», на срок 2 года.

Как ранее сообщали в СК РФ, 7 ноября Гутаров пришёл в дом, где живёт Коц, и, находясь на лестничной площадке, «попытался оказать психическое воздействие на супругу журналиста». Таким образом он пытался «воспрепятствовать профессиональной деятельности» корреспондента. Затем обвинение переквалифицировали на «нарушение неприкосновенности частной жизни».

