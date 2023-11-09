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    Следивший за военкором Коцем москвич признал, что нарушил неприкосновенность частной жизни

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    Мужчине, который ранее был задержан в Москве из-за подозрений в слежке за военкором «Комсомольской правды», 9 ноября ГСУ СК России предъявило обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни. Речь идет о преступлении, квалифицированном частью первой статьи 137 УК РФ.

    По версии следствия, обвиняемый за деньги собирал информацию об Александре Коце. В период с 4 по 7 ноября 2023 года он скрытно наблюдал за жильем членов семьи военкора. Помимо этого, фигурант пытался получить от супруги корреспондента «КП» информацию о его профессиональной деятельности. Собранные данные он отправил своему соучастнику в Telegram.

    В рамках уголовного дела был проведен обыск по месту проживания обвиняемого. Он признал свою вину в ходе допроса.

    Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения, связанной с лишением свободы. На данный момент правоохранительные органы разыскивают соучастника преступления.

    Александр Коц — военный корреспондент, работающий в газете «Комсомольская правда». Он известен своими репортажами из горячих точек, в том числе с территории Украины. Коц находится под санкциями Великобритании и Австралии. В июле 2023 года Коц опубликовал видео, на котором была запечатлена колонна техники ЧВК «Вагнер», движущаяся по трассе М-4 в сторону Москвы.

    Накануне стало известно, что в столице задержан местный житель, который в подъезде жилого дома «пытался оказаться психическое воздействие» на супругу Александра Коца. Изначально было возбуждено дело о «воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов», однако позднее следователи переквалифицировали уголовное дело.

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    Комментарии 14

    Гость09 Ноя 2023 в 13:49
    Коцы не сдаются !
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