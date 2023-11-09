Следивший за военкором Коцем москвич признал, что нарушил неприкосновенность частной жизни

Мужчине, который ранее был задержан в Москве из-за подозрений в слежке за военкором «Комсомольской правды», 9 ноября ГСУ СК России предъявило обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни. Речь идет о преступлении, квалифицированном частью первой статьи 137 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый за деньги собирал информацию об Александре Коце. В период с 4 по 7 ноября 2023 года он скрытно наблюдал за жильем членов семьи военкора. Помимо этого, фигурант пытался получить от супруги корреспондента «КП» информацию о его профессиональной деятельности. Собранные данные он отправил своему соучастнику в Telegram.