Австралия включила в санкционный список журналистов

Власти Австралии расширили список физлиц и организаций из России, против которых вводятся санкции. Об этом 18 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на австралийское Министерство иностранных дел и торговли.



В перечень внесены первый заместитель директора ФСБ Сергей Королев, врио главы МЧС Александр Чуприян, первый замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ Николай Богдановский, а также много журналистов. Это, в частности, гендиректор RT Алексей Николов, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров, телеведущий Михаил Леонтьев, ведущий Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Сергей Брилев, директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник, военные корреспонденты «Комсомольской правды» Александр Коц и Дмитрий Стешин, военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

