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    Австралия включила в санкционный список журналистов

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    1 комментарий

    Власти Австралии расширили список физлиц и организаций из России, против которых вводятся санкции. Об этом 18 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на австралийское Министерство иностранных дел и торговли.

    В перечень внесены первый заместитель директора ФСБ Сергей Королев, врио главы МЧС Александр Чуприян, первый замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ Николай Богдановский, а также много журналистов. Это, в частности, гендиректор RT Алексей Николов, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров, телеведущий Михаил Леонтьев, ведущий Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Сергей Брилев, директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник, военные корреспонденты «Комсомольской правды» Александр Коц и Дмитрий Стешин, военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

    «Ограничительные меры также были введены в отношении ЧВК «Вагнер» и двух предприятий Белоруссии — «Минотор-Сервис» и ОАО «КБ Радар». Санкциям подверглись и бывшие депутаты Верховной рады Украины Илья Кива и Тарас Козак», — говорится в публикации.

    До этого в санкционном списке Австралии состояли 812 физлиц и 47 организаций.

    24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Иностранные государства отреагировали санкциями и продолжают их усиливать. Главное о спецоперации за последние сутки читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии (1)

    mynine
    Где тут журналисты? Это пропагандисты на зарплате у Кремля, не имеющие к журналистике никакого отношения.
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