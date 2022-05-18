Обстрелы сёл в России и продажа банка «Хоум Кредит». Главное о спецоперации на Украине за 17 мая

Губернаторам трижды за сутки пришлось отчитываться об обстрелах их территорий Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка.

Мы выбрали самое главное из потока новостей за последние сутки, 17 мая .

Обстрелы российской территории

За день губернаторы трижды сообщали об обстрелах российских населенных пунктов со стороны Украины. Утром губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о ЧП в приграничном с Украиной селе Алексеевка в Глушковском районе. По словам главы региона, в селе повреждены три частных дома, здание школы и вышка сотовой связи. Пострадавших нет, ответным огнем пограничников обстрел был быстро подавлен, рассказал Старовойт. Также он пообещал оказать необходимую помощь жителям Алексеевки.

Вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Безымено.

— Есть один пострадавший — ранение легкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь уже оказывается, его жизни ничего не угрожает. Есть разрушения. Сейчас проводится оценка и подомовой обход территории. Всё, что разрушено, восстановим в максимально короткие сроки, — написал глава региона в своем телеграм-канале. Ближе к ночи сообщение об обстреле пришло вновь из Курской области. Губернатор рассказал об обстреле территории сахарного завода на окраине села Теткино. По предварительным данным, жертв нет, огонь противника был подавлен, заявил Роман Старовойт.

Уход бизнеса из России Чешская инвестиционная группа PPF заявила, что уходит из России и продает входящий в ее состав банк «Хоум Кредит» (ХКФБ). Услугами этого банка в России пользуется каждая третья семья. Мы разбирались, что будет с финансовым учреждением и на что обратить внимание владельцам карт, вкладчикам и тем, кто взял кредиты. Судьба пленных с «Азовстали» Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что военные преступники не должны подлежать обмену. Спикер поручил думскому комитету по обороне подготовить постановление, которое будет отражать предложение о невозможности обмена пленных из батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России). Нижняя палата российского парламента рассмотрит проект постановления, запрещающего обмен нацистских преступников, уже 18 мая .

Заявление было сделано в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он надеется путем обмена вернуть пленных с «Азовстали» на территорию, подконтрольную Украине. Следственный комитет России также заявил, что допросит сдавшихся боевиков, укрывавшихся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Импортозамещение

«Ни у одной из компаний нет монополии на цвета», — заявил производитель Фото: комбинат «Очаково» Поделиться Поделиться





Комбинат «Очаково» запустил в продажу новую линейку газированных напитков: Coolcola, Fancy и Street, которые многим показались слишком похожими на флагманскую продукцию компании Coca-Cola.

— Что касается цветовой гаммы в оформлении, то эти цвета являются стандартными для всего мирового рынка напитков. Ни у одной из компаний нет монополии на цвета, — прокомментировал РИА Новости глава комбината Юрий Антонов. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО Парламент Финляндии 188 голосами из 200 проголосовал за вступление страны в Североатлантический альянс. Глава МИД страны подписал заявку на вступление. Шведский премьер заявила, что Финляндия и Швеция совместно подадут заявки в НАТО 18 мая .

А уже в четверг президент США Джо Байден примет в Белом доме лидеров Швеции и Финляндии, чтобы обсудить их желание вступить в НАТО. Госдеп заявил, что Турция не выдвигала конкретных требований в обмен на поддержку заявок Финляндии и Швеции для вступления в НАТО. При этом, по данным источников Блумберга, Турция требует за одобрение включение в программу истребителей F-35 и снятие санкций за закупку С-400 .