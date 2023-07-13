«Вагнер» уезжает? Военкор Коц показал, как по М-4 в сторону Москвы едет колонна

Колонну из грузовиков, автомобилей и автобусов, которая движется в сторону Москвы, заметили на трассе М-4. Об этом 13 июля в своем телеграм-канале сообщил военкор Александр Коц со ссылкой на подписчиков и опубликовал видео.
По его словам, ЧВК «Вагнер», «похоже, начала передислокацию из полевых лагерей». Едут в сопровождении полиции и без тяжелой техники. «Как сообщают подписчики, в колонне есть автобусы с белорусскими номерами, что может косвенно говорить о пункте назначения», — пишет Коц. При этом полицейских машин в кадре не видно.
Накануне в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы приняли вооружение и военную технику от ЧВК «Вагнер». В том числе сотни танков, РСЗО «Град», «Ураган», ЗРК «Панцирь», самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры и прочее. Всего более 2 000 единиц техники.
Уход ЧВК «Вагнер» в Белоруссию было одним из условий прекращения мятежа, а также уголовного дела в отношении Евгения Пригожина. 6 июля Александр Лукашенко сообщил, что Пригожин может быть в Петербурге или Москве, а бойцы «Вагнера» пока находятся в своих лагерях.