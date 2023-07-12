В Минобороны рассказали, сколько военной техники забрали у ЧВК «Вагнер»

Вооруженные силы России приняли вооружения и военной техники от ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает в среду, 12 июля, Минобороны РФ.
официальный канал Министерства обороны Российской Федерации
Получено более 2 000 единиц техники, в том числе сотни танков, РСЗО «Град», «Ураган», ЗРК «Панцирь», самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры и прочее. В ведомстве добавили, среди техники десятки ни разу не применялись в боевых условиях.
Также принято более двух с половиной тысяч тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового вооружения. Техника и вооружение доставляются в тыловые районы, где будет произведено техническое обслуживание.