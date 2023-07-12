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    В Минобороны рассказали, сколько военной техники забрали у ЧВК «Вагнер»

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    Вооруженные силы России приняли вооружения и военной техники от ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает в среду, 12 июля, Минобороны РФ.

    официальный канал Министерства обороны Российской Федерации

    Получено более 2 000 единиц техники, в том числе сотни танков, РСЗО «Град», «Ураган», ЗРК «Панцирь», самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры и прочее. В ведомстве добавили, среди техники десятки ни разу не применялись в боевых условиях.

    Также принято более двух с половиной тысяч тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового вооружения. Техника и вооружение доставляются в тыловые районы, где будет произведено техническое обслуживание.

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