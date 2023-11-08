Задержан подозреваемый, который «психически воздействовал» на супругу военкора Александра Коца

В столице задержан мужчина, подозреваемый в попытке воспрепятствовать законной профессиональной деятельности журналиста — военкора «Комсомольской правды» Александра Коца. Об этом 8 ноября сообщает Следственный комитет РФ.

По данным СК, 7 ноября мужчина пришёл в дом, где живёт Коц, и, находясь на лестничной площадке, «попытался оказать психическое воздействие на супругу журналиста». Таким образом он пытался «воспрепятствовать профессиональной деятельности» корреспондента.



Задержанный в ближайшее время будет доставлен в подразделение столичного Следкома, и следователи приступят к допросу. В ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по статье 144, часть 1, УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

