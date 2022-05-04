Великобритания ввела санкции против российских СМИ и бизнеса

Великобритания ввела санкции в отношении ряда российских СМИ и журналистов, а также бизнеса. Информация о расширении списка появилась на сайте министерства иностранных дел государства 4 мая.



В санкционный список попали телеведущие Наиля Аскер-заде и Михаил Леонтьев, военные корреспонденты Евгений Поддубный, Александр Коц и Дмитрий Стешин, а также глава совета директоров Первого канала, помощник президента России Максим Орешкин, руководитель банка «Открытие» Михаил Задорнов, председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев, замминистра обороны Николай Панков и ПАО «КамАЗ».