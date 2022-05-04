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    Великобритания ввела санкции против российских СМИ и бизнеса

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    9 комментариев

    Великобритания ввела санкции в отношении ряда российских СМИ и журналистов, а также бизнеса. Информация о расширении списка появилась на сайте министерства иностранных дел государства 4 мая.

    В санкционный список попали телеведущие Наиля Аскер-заде и Михаил Леонтьев, военные корреспонденты Евгений Поддубный, Александр Коц и Дмитрий Стешин, а также глава совета директоров Первого канала, помощник президента России Максим Орешкин, руководитель банка «Открытие» Михаил Задорнов, председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев, замминистра обороны Николай Панков и ПАО «КамАЗ».

    Кроме того, в перечень включены компания ВГТРК, информационные порталы «ИнфоРос» и SouthFront и организация The Strategic Culture Foundation.

    Подразумевается, что попавшим под санкции лицам запрещен въезд в Великобританию, а их счета в этой стране в случае обнаружения будут заморожены.

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    Комментарии (9)

    Денеб
    Повод опрокинуть рюмашку! Будем!
    Cashmare
    а задэ-то за чтэ, за главу вэтэбэ?
    Марти МакФлай
    Да не может быть! Свободная страна не могла так с журналистами.
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