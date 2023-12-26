Против Пугачевой и Галкина* не будут возбуждать уголовные дела о фейках

Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом). Их проверяли по статье о фейках про Вооруженные силы РФ, однако СК вернул материалы обратно в столичную полицию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей во вторник, 26 декабря.
Как заявил собеседник агентства, из ГУ МВД по Москве поступили материалы о публикации Пугачевой в сети «заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». Примадонну проверяли по статьям о фейках (часть 1 статьи 207.3 УК РФ) и дискредитации российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ).
«Оснований для возбуждения уголовного дела не обнаружено, материалы возвращены обратно», — заявил собеседник ТАСС. Какую именно информацию проверяли правоохранители, источник не уточнил.
СК также проверил Максима Галкина* по статье о фейках (часть 1 статьи 207.3 УК РФ). По данным ТАСС, это произошло после того, как шоумен опубликовал видео с заведомо ложной информацией об обстреле дома в Одессе. Кроме того, правоохранители изучили его негативные высказывания в отношении властей и российской армии, однако оснований для возбуждения дела там не нашли, материалы вернули в столичную полицию.
Семья Аллы Пугачевой покинула Россию после начала спецоперации на Украине. В сентябре 2022 года ее супруга, телеведущего Максима Галкина* внесли в перечень иностранных агентов. После этого Примадонна тоже попросила зачислить ее в реестр иноагентов.
После этого Пугачева несколько раз возвращалась в Россию, последний раз — в начале ноября. В Кремле на это заявили, что россияне могут свободно покидать страну и возвращаться в нее, а родственники иноагентов «именем нарицательным не являются».
*Максим Александрович Галкин внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.