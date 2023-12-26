    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -6

    1 м/с, с-з

    741мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd91.97eur101.58

    Против Пугачевой и Галкина* не будут возбуждать уголовные дела о фейках

    714
    7 комментариев

    Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом). Их проверяли по статье о фейках про Вооруженные силы РФ, однако СК вернул материалы обратно в столичную полицию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей во вторник, 26 декабря.

    Как заявил собеседник агентства, из ГУ МВД по Москве поступили материалы о публикации Пугачевой в сети «заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». Примадонну проверяли по статьям о фейках (часть 1 статьи 207.3 УК РФ) и дискредитации российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ).

    «Оснований для возбуждения уголовного дела не обнаружено, материалы возвращены обратно», — заявил собеседник ТАСС. Какую именно информацию проверяли правоохранители, источник не уточнил.

    СК также проверил Максима Галкина* по статье о фейках (часть 1 статьи 207.3 УК РФ). По данным ТАСС, это произошло после того, как шоумен опубликовал видео с заведомо ложной информацией об обстреле дома в Одессе. Кроме того, правоохранители изучили его негативные высказывания в отношении властей и российской армии, однако оснований для возбуждения дела там не нашли, материалы вернули в столичную полицию.

    Семья Аллы Пугачевой покинула Россию после начала спецоперации на Украине. В сентябре 2022 года ее супруга, телеведущего Максима Галкина* внесли в перечень иностранных агентов. После этого Примадонна тоже попросила зачислить ее в реестр иноагентов.

    После этого Пугачева несколько раз возвращалась в Россию, последний раз — в начале ноября. В Кремле на это заявили, что россияне могут свободно покидать страну и возвращаться в нее, а родственники иноагентов «именем нарицательным не являются».

    *Максим Александрович Галкин внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    СКДискредитация Вооруженных сил России
    ЛАЙК3
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close