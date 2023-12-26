Против Пугачевой и Галкина* не будут возбуждать уголовные дела о фейках

Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом). Их проверяли по статье о фейках про Вооруженные силы РФ, однако СК вернул материалы обратно в столичную полицию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей во вторник, 26 декабря.



Как заявил собеседник агентства, из ГУ МВД по Москве поступили материалы о публикации Пугачевой в сети «заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». Примадонну проверяли по статьям о фейках (часть 1 статьи 207.3 УК РФ) и дискредитации российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ).