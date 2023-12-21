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    РИА Новости: Филиппу Киркорову отказали в пересчете налога на его квартиру в Москве

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    Филиппу Киркорову отказали в пересчете налога на его квартиру в Москве. Столичный горсуд отклонил иск певца к московскому департаменту городского имущества (ДГИ), передает 21 декабря РИА Новости.

    В суд Киркоров обратился из-за некорректного, как он посчитал, начисления налога на квартиру.

    По данным агентства, певец просил установить по состоянию на 1 января 2021 года кадастровую стоимость жилья в размере 229 477 000 рублей. В ДГИ же насчитали почти на треть больше - - 318 042 513 рублей.

    Первая экспертиза подтвердила расчеты ДГИ. Представители Киркорова настояли на второй – но и она «также показала несоответствие расчетам истца».

    В итоге, как пишет РИА Новости, суд отказал Киркорову в удовлетворении иска, а также постановил взыскать с него 23 тысячи рублей в счет оплаты экспертизы.

    Напомним, о судебной тяжбе Киркорова стало известно в декабре 2022 года, об этом сообщало, в том числе, госагентство ТАСС. Звучали предположения, что речь шла о двухэтажном пентхаусе на Арбате. Известно, что Киркорову начислили налог в 6 миллионов рублей. Он заплатил 2 миллиона, а остальные 4 миллиона попытался оспорить в суде.

    21 декабря Киркоров попал в сводки новостей еще и благодаря участию в скандальной вечеринке блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой в столичном клубе Mutabor. Дресс-код был провокационный – гостей пригласили прийти «почти голыми». Фото с вечеринки вызвали в Сети поток негативных комментариев.

    Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин даже обратился в Генпрокуратуру. И больше всего его возмутил именно Филипп Киркоров в сверкающем гипюре.

    Впрочем, по мнению корреспондента «Фонтанки», готовившего материал о вечеринке Ивлеевой, костюм Киркорова был одним из самых целомудренных.

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