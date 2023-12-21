РИА Новости: Филиппу Киркорову отказали в пересчете налога на его квартиру в Москве

Филиппу Киркорову отказали в пересчете налога на его квартиру в Москве. Столичный горсуд отклонил иск певца к московскому департаменту городского имущества (ДГИ), передает 21 декабря РИА Новости.



В суд Киркоров обратился из-за некорректного, как он посчитал, начисления налога на квартиру.



По данным агентства, певец просил установить по состоянию на 1 января 2021 года кадастровую стоимость жилья в размере 229 477 000 рублей. В ДГИ же насчитали почти на треть больше - - 318 042 513 рублей.



Первая экспертиза подтвердила расчеты ДГИ. Представители Киркорова настояли на второй – но и она «также показала несоответствие расчетам истца».

