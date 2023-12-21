«Ведомости»: ФНС стала запрашивать у людей с двойным гражданством данные о зарубежных счетах

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала опрашивать россиян с двойным гражданством по поводу соблюдения валютного законодательства. Об этом 21 декабря пишет газета «Ведомости» со ссылкой на юристов и налоговых консультантов. Уточняется, что раньше служба не запрашивала такие данные у потенциальных владельцев вида на жительства или паспорта другой страны.
По данным издания, ФНС запрашивает данные российского и загранпаспорта, информацию о количестве дней, проведенных за рубежом, копии документов о ВНЖ или иностранного гражданства. Также в анкете налоговой запрашивают выписки по счетам зарубежных банков и документы, подтверждающие проведение валютных операций по иностранным счетам. В службе просят данные за 2022 год.
ФНС ссылается на закон «О валютном регулировании и валютном контроле», который позволяет проводить проверки о соблюдении валютного законодательства. Собеседники газеты говорят, что ФНС получает данные о зарубежных счетах россиян с 2018 года. При этом ранее служба не требовала предоставить сведения о ВНЖ в другой стране или втором гражданстве.
26 октября вступил в силу новый закон о гражданстве, который, как поясняли в МИД, не накладывает никакую ответственность за то, что россиянин не уведомит органы власти через загранучреждения о получении ВНЖ или гражданства другой страны. Однако такая обязанность есть у тех граждан, которые возвращаются в РФ. На уведомление органов МВД по месту жительства им дают 30 дней.
Однако запрос ФНС связан с тем, что в последнее время некоторые страны прекратили предоставлять России финансовую информацию, отмечают «Ведомости». Собеседники издания считают, что эти данные потребовались из-за релокации части россиян в 2022 году — у некоторых из них остается на родине бизнес, имущество или удаленная работа.
Согласно российскому закону, проживающий больше 183 дней в году за пределами России гражданин перестает быть налоговым резидентом. В июле 2023 года был принят закон, утверждающий с 1 января ставку НДФЛ 13% или 15% как для резидентов, так и для релокантов. С 2025 года норма будет распространяться на релокантов-фрилансеров.