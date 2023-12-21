«Ведомости»: ФНС стала запрашивать у людей с двойным гражданством данные о зарубежных счетах

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала опрашивать россиян с двойным гражданством по поводу соблюдения валютного законодательства. Об этом 21 декабря пишет газета «Ведомости» со ссылкой на юристов и налоговых консультантов. Уточняется, что раньше служба не запрашивала такие данные у потенциальных владельцев вида на жительства или паспорта другой страны.



По данным издания, ФНС запрашивает данные российского и загранпаспорта, информацию о количестве дней, проведенных за рубежом, копии документов о ВНЖ или иностранного гражданства. Также в анкете налоговой запрашивают выписки по счетам зарубежных банков и документы, подтверждающие проведение валютных операций по иностранным счетам. В службе просят данные за 2022 год.