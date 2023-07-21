В России принят закон о налоге в 13–15% для тех, кто работает удаленно

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, устанавливающий единую ставку НДФЛ в 13–15% для сотрудников, которые работают удаленно на российские компании. Речь идет как о сотрудниках внутри России, так и за ее пределами, уточняется в документе.



Нововведения коснулись Налогового кодекса. Закон определяет, как будут платить налоги сотрудники, работающие дистанционно по трудовым договорам и по договорам гражданско-правового характера.

Единая ставка НДФЛ в 13% устанавливается для сотрудников, чьи доходы не превышают 5 млн рублей в год, если сумма больше, то они должны будут заплатить налог в 15%. Причем неважно, налоговым резидентом какой страны является работник.