В России принят закон о налоге в 13–15% для тех, кто работает удаленно

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, устанавливающий единую ставку НДФЛ в 13–15% для сотрудников, которые работают удаленно на российские компании. Речь идет как о сотрудниках внутри России, так и за ее пределами, уточняется в документе.
Нововведения коснулись Налогового кодекса. Закон определяет, как будут платить налоги сотрудники, работающие дистанционно по трудовым договорам и по договорам гражданско-правового характера.
Единая ставка НДФЛ в 13% устанавливается для сотрудников, чьи доходы не превышают 5 млн рублей в год, если сумма больше, то они должны будут заплатить налог в 15%. Причем неважно, налоговым резидентом какой страны является работник.
По словам замглавы Минфина РФ Алексея Сазонова, принятый закон упростит процедуру сбора НДФЛ для налоговых агентов.
По действующему законодательству, если сотрудник работает с российской организацией, то налоговым агентом является компания, а не сотрудник. И именно организация должна определять ставку НДФЛ в зависимости от конкретной ситуации. Но когда сотрудник работает удаленно, компаниям тяжело убедиться, является ли он российским налоговым резидентом или нет. Поэтому правила налогообложения для удаленщиков решено унифицировать, уточнил Сазонов.
Для штатных сотрудников норма вступит в силу с 1 января 2024 года, а для фрилансеров — с 1 января 2025 года.
К тому же закон предусматривает возможность получения стандартного налогового вычета по НДФЛ родителями, у которых есть недееспособные дети или подопечные.
При этом процесс получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ будет упрощен. Организации, предоставляющие соответствующие услуги, смогут сами передавать в налоговую службу необходимую информацию для получения гражданами данного вычета. Физическим лицам же для получения вычета нужно будет подать заявление в налоговую инспекцию по месту проживания.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением некоторых положений, для которых установлены другие сроки.
Вопрос об определении налогового обложения встал остро после того, как в 2022 году Россию стали массово покидать работоспособные граждане. Дело в том, что россияне, проживающие за границей более полугода, теряют статус налогового резидента РФ и вынуждены были платить налог в 30%.