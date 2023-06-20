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    Госдума одобрила законопроект об НДФЛ в 13–15% для фрилансеров и удаленщиков за рубежом

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    Госдума 20 июня в первом чтении одобрила законопроект о введении единой ставки НДФЛ в 13–15% для сотрудников, работающих на российские компании удаленно.

    Согласно документу, с 1 января 2024 года российские компании будут взимать НДФЛ по ставке в 13–15% (в зависимости от дохода) с сотрудников, работающих дистанционно, даже при условии потери у такого работника налогового резидентства РФ.

    Вопрос о корректировке налогообложения остро встал после массового отъезда российских граждан в 2022 году, поскольку возникала коллизия с теми, кто пребывал за границей больше 6 месяцев, поскольку по исчислению 183 дней такие граждане теряли статус налогового резидента РФ и были вынуждены платить НДФЛ в 30%. В обществе и во властных структурах была дискуссия, стоит ли сохранять эмигрантам ставку в 13%.

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