Госдума одобрила законопроект об НДФЛ в 13–15% для фрилансеров и удаленщиков за рубежом

Госдума 20 июня в первом чтении одобрила законопроект о введении единой ставки НДФЛ в 13–15% для сотрудников, работающих на российские компании удаленно.



Согласно документу, с 1 января 2024 года российские компании будут взимать НДФЛ по ставке в 13–15% (в зависимости от дохода) с сотрудников, работающих дистанционно, даже при условии потери у такого работника налогового резидентства РФ.



Вопрос о корректировке налогообложения остро встал после массового отъезда российских граждан в 2022 году, поскольку возникала коллизия с теми, кто пребывал за границей больше 6 месяцев, поскольку по исчислению 183 дней такие граждане теряли статус налогового резидента РФ и были вынуждены платить НДФЛ в 30%. В обществе и во властных структурах была дискуссия, стоит ли сохранять эмигрантам ставку в 13%.

