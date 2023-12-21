«Оспорить изъятие не получится». У россиян при выезде за границу стали отбирать «неправильные» загранпаспорта

Если таможенник нашел ошибку в загранпаспорте, то о выезде за границу в ближайший месяц можно забыть Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





Выехать из России за границу стало сложнее — вступили в силу поправки в федеральный закон. Теперь сотням тысяч людей придется сдать свои загранпаспорта. Вместе с этим таможенники начали отбирать документы с опечатками.



— По новому закону можно изымать загранпаспорт, который содержит недостоверные сведения, — объяснил юрист Тимур Валияров. — Например, если дата рождения указана неверно либо допущены ошибки в написании Ф. И. О. человека. Кроме того, основанием для изъятия паспорта может послужить несоответствие фотографии с внешним видом человека. В данном случае документ изымают и проводят проверку, в результате которой принимается решение о действительности либо недействительности документа.

«Изъятие паспорта непосредственно в аэропорту перед вылетом мгновенно оспорить не получится — нет какой-либо горячей линии» Тимур Валияров, юрист

— Если вы считаете, что проверка начата незаконно, без должных на то оснований и не согласны с ее результатами — обжалование происходит в судебном порядке, — добавил юрист. В целом нововведения содержат несколько размытый список оснований изъятия паспорта, что может привести к неверному толкованию на местах.

Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





На днях сотрудники автомобильного пункта пропуска Багратионовск в Калининградской области не выпустили в Польшу россиянина с двойным гражданством, так как в графе «место рождения» потерялась буква «ч» в названии города Петропавловска-Камчатского. — Там на границе — обычный КПП, будочка, как в аэропорту, — рассказал MSK1.RU Иван. — Во время проверки документов пограничник снял трубку и сообщил своему начальству, что выявлен человек с недействительным паспортом. А мне сказал: «Ваш паспорт изъят, вы можете проследовать обратно».



Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





Мало того, что Иван потратился на автобус до границы и обратно, теперь ему еще нужно заново выправлять загранпаспорт. Все это время мужчина не сможет выехать из России.

— Ну, у меня ситуация некритичная, поживу пока здесь, — уточнил он. — Пока я был на границе, там изъяли паспорт еще у одной девушки, которая приехала из Европы. Причем въехала по этому паспорту она без проблем, а выехать обратно не смогла. А там у нее остались дети под присмотром соседки.



По словам Ивана, у девушки в загранпаспорте в графе «место выдачи» в слове «область» не хватало одной буквы.



Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





Забирают паспорта с опечатками не только на сухопутных границах, но и в аэропортах. Как сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва!», 33-летний айтишник из Москвы не смог вылететь из Домодедово в новогодний отпуск. Причина — в имени вместо «й» в загранпаспорте была напечатана буква «и».



— У меня в загранпаспорте неправильно написали слово «Екатеринбург» и получилось «Екатеренбург», — рассказал MSK1.RU свою историю Денис Бояринков. — Когда я пришел в МВД получать документ, то сразу указал им на ошибку и получил ответ «Или забирайте этот, или мы просто вам никакой не выдадим и проходите процедуру с самого начала — платите госпошлину, пишите заявление и ждите месяц новый паспорт».

Денис уточнил, что в сентябре выезжал в Турцию по этому загранпаспорту и никаких проблем не было, но теперь он намерен получить новый документ, чтобы в будущем не столкнуться с проблемами на таможенном контроле.

Фото: Денис Бояринков Поделиться Поделиться





Напомним, в России загранпаспорт делают 30 дней в регионе прописки и 90 дней, если получаешь документ в другом регионе.

С 11 декабря вступили в силу поправки в 114-ФЗ о порядке въезда и выезда за границу. Сотням тысяч россиян придется сдать свои загранпаспорта, в том числе тем у кого есть долги. Ранее мы рассказывали, кому, когда и куда надо их отдавать, а главное — что будет, если этого не сделать.