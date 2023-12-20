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    Обрушение дома на Гороховой

    «Вы хотите быть погребенными?» Почему упавший дом на Гороховой лишь на часы разминулся с трагедией

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    21 комментарий
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Жильцы рухнувшего дома на Гороховой неоднократно и давно жаловались на трещины. И все равно дело чуть не закончилось трагедией.

    В Петербурге продолжают разбирать завалы рухнувшего флигеля дома № 73 по Гороховой улице. Его бывшие жильцы утверждают, что уже давно жаловались на аварийность, но признавать дом непригодным для обитания власти не спешили.

    Дом № 73 по Гороховой улице был построен в 1885 году по проекту архитектора Садовникова, в 1904 году — перестроен по проекту инженера Батуева. Жилых помещений в нем — 29, общей площадью 26 тысяч квадратных метров. Объектом культурного наследия дом не является. Стены кирпичные, тип перекрытий — деревянные, фундамент ленточный, бутовый. Дом не признан аварийным: на ГИС ЖКХ значится статус — исправный. Портал МинЖКХ оценивал износ в 40% на 2013 год. Фасад последний раз капитально ремонтировали в 2011 году, кровлю — в 2009-м, инженерные системы — в 2017–2020 годах. В плане по капремонту на 2024 год значится разработка проектной документации по дому.

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    Губернатор Петербурга Александр Беглов, комментируя обрушение здания на Гороховой улице 20 декабря, заявил, что один из жильцов до последнего не хотел покидать «аварийный» дом. «Уговорили переехать в гостиницу буквально вчера», — говорится на странице градоначальника в соцсетях. Примерно то же самое вчера ночью всполошенным местным жителям говорил и глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук: «Если бы вчера он не перевез последнего человека, то была бы беда. А он не хотел».

    Юрист Сергей Тверски, который представляет интересы семьи Яйнович, утверждает, что переезжать его доверители были готовы. Но чиновники районной администрации предложили два варианта в маневренном фонде, и обе квартиры находились в непригодном состоянии — стены в плесени, на потолке протечки и падающая штукатурка. «В семье есть маленький ребёнок с астмой, ему такое жильё не подходит», — говорил юрист сотрудникам администрации.

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    Ноябрьский разговор с одним из сотрудников выглядел так:

    — Вы хотите быть погребенными под обломками этого дома?

    — Нет, но давайте пойдем в СК и покажем им эти квартиры.

    — У нас нет других квартир. Это маневренный фонд, которым располагает район.

    Йосеф Яйнович купил квартиру на Гороховой за 4,6 млн рублей в августе 2021 года. Продавцы не рассказывали, что в доме есть проблемы — лестница выглядела прилично, на первом этаже здания работала гостиница. Ремонт квартиры обошёлся ещё в 1,5 млн рублей. Соседи — семья Теслер, — купившие квартиру за 7 млн рублей за полгода до этого, тоже делали ремонт: покрасили стены, натянули потолки, поменяли кухню, купили новую технику.

    Фото: предоставлено «Фонтанке»
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    О том, что в доме есть проблемы, они также узнали уже после покупки квартиры. Хотя, как утверждает юрист Сергей Тверски, жильцам и «Жилкомсервису Адмиралтейского района» все было известно ещё в 2020 году. Тогда по заказу ЖКС проводили экспертизу — из её результатов следовало, что часть перекрытий в доме сгнила, а из-за осадков кирпичная стена накренилась.

    «В настоящее время разрушение достигло критического уровня, началась деформация кирпичной кладки с расслоением, дроблением кирпича и выпучиванием. Косвенные признаки — появление трещин по относительно недавно выполненной отделке помещений — указывают на прогрессирующие деформации», — решили тогда специалисты «Проектно-сметного бюро».

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    Вместо того, чтобы признать дом аварийным, квартиры постепенно расселяли и признавали непригодными для жилья. На жалобы и трещины в октябре стали жаловаться и семьи Яйнович и Теслер. Тогда, по словам юриста, администрация снова проводила экспертизу на аварийность жилья, но результаты жильцам не сообщили.

    Юрист отмечает, что в случае признания аварийности всего дома властям пришлось бы выдавать равнозначные квартиры всем собственникам жилья либо компенсацию. «Они, признавая каждую отдельную квартиру непригодной, хотели этот дом отдать под капитальный ремонт, — считает Тверски. — Тогда людей можно по маневренному фонду раскидать до окончания капитального ремонта. Так люди подвисают в маневренном жилье на годы».

    Собеседник в Смольном в целом подтверждает эту конструкцию: «Летом стало понятно, что там аварийные конструкции, в таких случаях жильцов вывозят в маневренный фонд — или по родственникам, кто готов — и проводят капремонт таких конструкций. Потом — обратно. Но надо понимать, что далеко не всегда жители готовы освобождать квартиры, даже если им наглядно показывают, что это опасно». «Фонтанка» писала, что фонд капремонта сталкивается с такими трудностями время от времени.

    По словам источника, уже в декабре стало понятно, что флигель совсем плох и возвращаться, возможно, будет некуда. Несмотря на все вышесказанное, вывезти последнего человека и избежать трагедии сумели лишь за несколько часов до обрушения.

    «Фонтанка.ру»

    Жильцы соседнего флигеля 73-го дома, не обвалившегося, говорят, что тоже писали жалобы. «Мы до сих пор живём в доме, даже после падения флигеля, — говорит жительница 7-й квартиры Людмила. — У нас по дому давно идут трещины, и на потолке тоже. Пол проваливался. Крыша текла. Но у нас коммуналка — на все жалобы нам отвечали, что мы собственники и должны заниматься ремонтом сами. Но кто ж в коммуналке будет сам? Мы по 30 лет на очереди на расселение стоим».

    В администрации Адмиралтейского района на вопросы «Фонтанки» не ответили. Обрушение прозвучало так громко в медийном смысле, что без санкции администрации губернатора что-то комментировать никто не готов.

    Ксения Клочкова, Николай Кудин

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: предоставлено «Фонтанке»

    Флигель дома № 73 на Гороховой улице обрушился 20 декабря, в 2 часа ночи. Пострадавших нет, так как эта часть дома расселена, заявили в МЧС и в районной администрации. Как рассказали сами жильцы, они обращались в администрацию и просили признать дом аварийным, но по решению межведомственной комиссии непригодными для проживания признали лишь отдельные квартиры, а не здание целиком. При этом «Фонтанка» узнала, что одна из семей, которая до последнего не хотела съезжать, купила квартиру в этом доме в 2021 году. Прежние владельцы умолчали о том, что соседи уже несколько лет жаловались на трещины. Подробнее об обрушении дома и о том, как велись разборы завалов, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 21

    Annonym9120 Дек 2023 в 19:17
    Да все говорят Трагедия да трагедия но никто не говорит о причинах коссвенных из за которых она произошла а причины эти просты Нет Закона который Гаратирует жителю дома если Дом признают Аварийным необратимо или просто Аварийным то что он получит Равноценное по площади жилье в своем Районе вот настоящая причина .
    Потому что Власти Питера либо предлагают равноценное Жилье в очень далеко от места Где Человек вырос и где люди жили Поколениями а это как раз Все 3 Центральные района ( Центральный , Петроградский , Василеостровский ) или прдлагают деньги на которые без Кредитов и всякуих Ипотек не купить Жилье не то что в Своем районе но Даже в Адекватном доме где нить в Приморском Раойне вот настоящие причины и мотивы почему тот единственный Житель не хотел сьезжать .
    Да и я прекрасно понимаю не один Адекватный уважающий человек не Согласится перехать в какие то Шушуры , Мурино , Красное Село если его Семья поколения жила в Петроградском , Василеостровском , Центральном районах ...
    +1−3
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