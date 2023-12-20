«Вы хотите быть погребенными?» Почему упавший дом на Гороховой лишь на часы разминулся с трагедией

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Жильцы рухнувшего дома на Гороховой неоднократно и давно жаловались на трещины. И все равно дело чуть не закончилось трагедией.

В Петербурге продолжают разбирать завалы рухнувшего флигеля дома № 73 по Гороховой улице. Его бывшие жильцы утверждают, что уже давно жаловались на аварийность, но признавать дом непригодным для обитания власти не спешили.



Дом № 73 по Гороховой улице был построен в 1885 году по проекту архитектора Садовникова, в 1904 году — перестроен по проекту инженера Батуева. Жилых помещений в нем — 29, общей площадью 26 тысяч квадратных метров. Объектом культурного наследия дом не является. Стены кирпичные, тип перекрытий — деревянные, фундамент ленточный, бутовый. Дом не признан аварийным: на ГИС ЖКХ значится статус — исправный. Портал МинЖКХ оценивал износ в 40% на 2013 год. Фасад последний раз капитально ремонтировали в 2011 году, кровлю — в 2009-м, инженерные системы — в 2017–2020 годах. В плане по капремонту на 2024 год значится разработка проектной документации по дому.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Губернатор Петербурга Александр Беглов, комментируя обрушение здания на Гороховой улице 20 декабря, заявил, что один из жильцов до последнего не хотел покидать «аварийный» дом. «Уговорили переехать в гостиницу буквально вчера», — говорится на странице градоначальника в соцсетях. Примерно то же самое вчера ночью всполошенным местным жителям говорил и глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук: «Если бы вчера он не перевез последнего человека, то была бы беда. А он не хотел».



Юрист Сергей Тверски, который представляет интересы семьи Яйнович, утверждает, что переезжать его доверители были готовы. Но чиновники районной администрации предложили два варианта в маневренном фонде, и обе квартиры находились в непригодном состоянии — стены в плесени, на потолке протечки и падающая штукатурка. «В семье есть маленький ребёнок с астмой, ему такое жильё не подходит», — говорил юрист сотрудникам администрации.



Фото: Предоставлено юристом собственников Фото: Предоставлено юристом собственников Фото: Предоставлено юристом собственников Поделиться Поделиться





Ноябрьский разговор с одним из сотрудников выглядел так:

— Вы хотите быть погребенными под обломками этого дома?

— Нет, но давайте пойдем в СК и покажем им эти квартиры.

— У нас нет других квартир. Это маневренный фонд, которым располагает район.



Йосеф Яйнович купил квартиру на Гороховой за 4,6 млн рублей в августе 2021 года. Продавцы не рассказывали, что в доме есть проблемы — лестница выглядела прилично, на первом этаже здания работала гостиница. Ремонт квартиры обошёлся ещё в 1,5 млн рублей. Соседи — семья Теслер, — купившие квартиру за 7 млн рублей за полгода до этого, тоже делали ремонт: покрасили стены, натянули потолки, поменяли кухню, купили новую технику.

Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





О том, что в доме есть проблемы, они также узнали уже после покупки квартиры. Хотя, как утверждает юрист Сергей Тверски, жильцам и «Жилкомсервису Адмиралтейского района» все было известно ещё в 2020 году. Тогда по заказу ЖКС проводили экспертизу — из её результатов следовало, что часть перекрытий в доме сгнила, а из-за осадков кирпичная стена накренилась.



«В настоящее время разрушение достигло критического уровня, началась деформация кирпичной кладки с расслоением, дроблением кирпича и выпучиванием. Косвенные признаки — появление трещин по относительно недавно выполненной отделке помещений — указывают на прогрессирующие деформации», — решили тогда специалисты «Проектно-сметного бюро».



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Вместо того, чтобы признать дом аварийным, квартиры постепенно расселяли и признавали непригодными для жилья. На жалобы и трещины в октябре стали жаловаться и семьи Яйнович и Теслер. Тогда, по словам юриста, администрация снова проводила экспертизу на аварийность жилья, но результаты жильцам не сообщили.

Юрист отмечает, что в случае признания аварийности всего дома властям пришлось бы выдавать равнозначные квартиры всем собственникам жилья либо компенсацию. «Они, признавая каждую отдельную квартиру непригодной, хотели этот дом отдать под капитальный ремонт, — считает Тверски. — Тогда людей можно по маневренному фонду раскидать до окончания капитального ремонта. Так люди подвисают в маневренном жилье на годы».

Собеседник в Смольном в целом подтверждает эту конструкцию: «Летом стало понятно, что там аварийные конструкции, в таких случаях жильцов вывозят в маневренный фонд — или по родственникам, кто готов — и проводят капремонт таких конструкций. Потом — обратно. Но надо понимать, что далеко не всегда жители готовы освобождать квартиры, даже если им наглядно показывают, что это опасно». «Фонтанка» писала, что фонд капремонта сталкивается с такими трудностями время от времени.



По словам источника, уже в декабре стало понятно, что флигель совсем плох и возвращаться, возможно, будет некуда. Несмотря на все вышесказанное, вывезти последнего человека и избежать трагедии сумели лишь за несколько часов до обрушения.



«Фонтанка.ру»

Жильцы соседнего флигеля 73-го дома, не обвалившегося, говорят, что тоже писали жалобы. «Мы до сих пор живём в доме, даже после падения флигеля, — говорит жительница 7-й квартиры Людмила. — У нас по дому давно идут трещины, и на потолке тоже. Пол проваливался. Крыша текла. Но у нас коммуналка — на все жалобы нам отвечали, что мы собственники и должны заниматься ремонтом сами. Но кто ж в коммуналке будет сам? Мы по 30 лет на очереди на расселение стоим».



В администрации Адмиралтейского района на вопросы «Фонтанки» не ответили. Обрушение прозвучало так громко в медийном смысле, что без санкции администрации губернатора что-то комментировать никто не готов.

Ксения Клочкова, Николай Кудин

