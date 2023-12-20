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    Обрушение дома на Гороховой

    Семья, которая накануне выехала из рухнувшего дома на Гороховой, недавно купила там квартиру. Продавцы не предупредили о трещинах

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    Семья Яйнович, которая до последнего не хотела уезжать из дома 73 по Гороховой улице, купила там квартиру в 2021 году. Как 20 декабря рассказал «Фонтанке» их представитель, юрист Сергей Тверски, прежние владельцы умолчали о том, что соседи уже несколько лет жаловались на трещины.

    «Квартиру они купили в августе 2021 года. Но проблемы с домом от них скрывали. С квартирой было всё в порядке вплоть до октября 2023 года. Тогда и в ней тоже образовались трещины», — рассказал юрист. Он заметил, что к моменту покупки дом уже изучали специалисты — согласно экспертизе, сделанной в 2020 году, кирпичная кладка под воздействием осадков разрушилась и здание накренилось.

    По словам юриста, семье чиновники предложили два варианта в маневренном фонде, но обе квартиры были в непригодном состоянии: стены в плесени, на потолке — протечки и обрушающаяся штукатурка. «В семье есть маленький ребёнок с астмой, ему такое жильё не подходит», — говорил юрист. В итоге лишь накануне в одной из квартир устранили все замечания семьи, и они переехали.

    Перед этим, рассказал Тверски, в доме отключили отопление, а в ЖКС ему сообщили, что если его включить, то труба может лопнуть, а из-за протечки здание может обрушиться. Так и случилось — 17 декабря включили отопление, а после произошла авария.

    «Фонтанка» отправила запрос в администрацию района о том, собирались ли чиновники признать здание аварийным.

    Дом 73 обрушился на Гороховой улице в Адмиралтейском районе Петербурга. Всё произошло 20 декабря около двух часов ночи. По данным МЧС, пострадавших нет. За несколько часов до этого «Фонтанка» писала, что в доме обрушилась нижняя часть несущей стены. Подробности обрушения читайте в нашем материале.

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