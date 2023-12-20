Семья, которая накануне выехала из рухнувшего дома на Гороховой, недавно купила там квартиру. Продавцы не предупредили о трещинах

Семья Яйнович, которая до последнего не хотела уезжать из дома 73 по Гороховой улице, купила там квартиру в 2021 году. Как 20 декабря рассказал «Фонтанке» их представитель, юрист Сергей Тверски, прежние владельцы умолчали о том, что соседи уже несколько лет жаловались на трещины.



«Квартиру они купили в августе 2021 года. Но проблемы с домом от них скрывали. С квартирой было всё в порядке вплоть до октября 2023 года. Тогда и в ней тоже образовались трещины», — рассказал юрист. Он заметил, что к моменту покупки дом уже изучали специалисты — согласно экспертизе, сделанной в 2020 году, кирпичная кладка под воздействием осадков разрушилась и здание накренилось.