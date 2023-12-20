Жильцам обрушившегося дома на Гороховой разрешили забрать вещи. Они переедут в доходный дом

Жильцам дома № 73 на Гороховой улице, флигель которого обрушился ночью 20 декабря, разрешили забрать личные вещи. Их разместят в доходном доме. Об этом заявили в пресс-службе администрации Петербурга.



Под контролем сотрудников МЧС жители могут забрать необходимые вещи в месте обрушения. После этого им предоставят временное жилье в доходном доме, где они останутся до согласования их размещения в маневренном фонде. Помощь получат как собственники квартир, так и съемщики, уточнили в пресс-службе.

Жильцы соседнего дома № 71, которых эвакуировали после обрушения, смогут вернуться домой после разбора завалов и после того, как будет установлено, что зданию не угрожает опасность. До того всех детей жильцов будут отвозить в школы и детские сады, вне зависимости от места временного проживания семей.