Жильцам обрушившегося дома на Гороховой разрешили забрать вещи. Они переедут в доходный дом

Жильцам дома № 73 на Гороховой улице, флигель которого обрушился ночью 20 декабря, разрешили забрать личные вещи. Их разместят в доходном доме. Об этом заявили в пресс-службе администрации Петербурга.
Под контролем сотрудников МЧС жители могут забрать необходимые вещи в месте обрушения. После этого им предоставят временное жилье в доходном доме, где они останутся до согласования их размещения в маневренном фонде. Помощь получат как собственники квартир, так и съемщики, уточнили в пресс-службе.
Жильцы соседнего дома № 71, которых эвакуировали после обрушения, смогут вернуться домой после разбора завалов и после того, как будет установлено, что зданию не угрожает опасность. До того всех детей жильцов будут отвозить в школы и детские сады, вне зависимости от места временного проживания семей.
Флигель дома № 73 на Гороховой улице обрушился сегодня, 20 декабря, в 2 часа ночи. Пострадавших нет, так как эта часть дома расселена, заявили в МЧС и в районной администрации.
Как рассказали сами жильцы, они обращались в администрацию и просили признать дом аварийным, но по решению межведомственной комиссии непригодными для проживания признали лишь отдельные квартиры, а не здание целиком. При этом «Фонтанка» узнала, что одна из семей, которая до последнего не хотела съезжать, купила квартиру в этом доме в 2021 году. Прежние владельцы умолчали о том, что соседи уже несколько лет жаловались на трещины.
Подробнее об обрушении дома и о том, как велись разборы завалов, читайте в материале «Фонтанки».