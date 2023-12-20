Гремящие крыши, висящие знаки, падающие деревья. Как ветер гулял по Петербургу

Сильный ветер качал Петербург 19–20 декабря и успел похулиганить на земле и на крышах. Горожане делятся фото последствий непогоды. На Петроградской стороне ветер неаккуратно поигрался с дорожными знаками. Возле дома 3 по Троицкой площади П.С. сорвало стойку со знаками, и она опасно повисла на столбе. «Еле держатся, могут сорваться и покалечить людей или повредить машины», — рассказал «Фонтанке» читатель Александр.

Фото: читатель «Фонтанки» Александр Поделиться Поделиться





В Пушкине повалило крупное дерево на Парковой улице, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Ствол полностью перегородил проезд, заставляя не ожидавших такого препятствия водителей разворачиваться и искать другие пути.

На севере Петербурга, на проспекте Просвещения, ветер минувшей ночью мешал спать жильцам дома 84, корпус 3, громыхая металлическими листами кровли, рассказал читатель «Фонтанки» Норман. «Было, скажем так, тяжело уснуть под грохот этих листов на кровле. Выходил на работу оборачиваясь, лишь бы не прилетело ничего. С утра так же все грохотало», — поделился читатель.

читатель «Фонтанки» Норман

По его словам, один кровельный лист ночью уже висел, грозя оторваться. «Звонил в аварийку, сказали, что передадут. Не могу сказать точно, как быстро отреагировали, но с утра уже листа не было, и огородили сигнальными лентами», — добавил читатель. А вот его супруга, гуляя с собакой, лист нашла — он прилетел рядом на газон, зато не нашла ограждений ни с одной стороны дома.

читательница «Фонтанки»

Кровля сегодня летала и на площади Карла Фаберже. Там без серьезных последствий не обошлось. Металлический лист упал на женщину, ее госпитализировали.

А в центре Петербурга ветер с утра шатал главную новогоднюю ель города. Благо, под порывами она только качала верхушкой, но за ситуацией на месте следили сотрудники предприятия-подрядчика, готовые, если что, укрепить конструкции ёлки дополнительными тросами.

Из-за сильного ветра накануне в Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности, который продлится до 21 часа 20 декабря. В среду в городе прогнозировали порывы ветра до 20 м/ч, но только в первой половине дня.