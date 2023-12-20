Видео: лютый ветер качает главную ель на Дворцовой площади

Суровый петербургский ветер в ночь на среду, 20 декабря, качает главную ель на Дворцовой площадке. Фотограф «Фонтанки» запечатлел кадры с 33-метровой елкой.

Макушка со звездой немного накренилась в бок, но елка всё же держится, терпит и стоит. Видно, что дерево закреплено тросом.

Накануне главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждал о сильном ночном ветре. Днем порывы достигали 16 метров в секунду, а на акватории Невской губы — 20 метров в секунду.

Главную городскую ель начали украшать в центре Петербурга 15 декабря. Красавица приехала в Петербург из Рощинского лесничества в Выборгском районе Ленобласти. Ей около 120 лет, и она значительно старше московской. На Дворцовую площадь ее привезли на длинном прицепе, а устанавливали при помощи крана.



Подробнее о том, как украсят Петербург к Новому году и во сколько обойдется праздник, читайте в материале «Фонтанки».