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    Видео: лютый ветер качает главную ель на Дворцовой площади

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    Суровый петербургский ветер в ночь на среду, 20 декабря, качает главную ель на Дворцовой площадке. Фотограф «Фонтанки» запечатлел кадры с 33-метровой елкой.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Макушка со звездой немного накренилась в бок, но елка всё же держится, терпит и стоит. Видно, что дерево закреплено тросом.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Накануне главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждал о сильном ночном ветре. Днем порывы достигали 16 метров в секунду, а на акватории Невской губы — 20 метров в секунду.

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    Главную городскую ель начали украшать в центре Петербурга 15 декабря. Красавица приехала в Петербург из Рощинского лесничества в Выборгском районе Ленобласти. Ей около 120 лет, и она значительно старше московской. На Дворцовую площадь ее привезли на длинном прицепе, а устанавливали при помощи крана.

    Подробнее о том, как украсят Петербург к Новому году и во сколько обойдется праздник, читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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