«Будут красивые виды на реках и каналах». Главный синоптик Петербурга рассказал о декабрьском подъеме уровня воды

Уровень воды в Петербурге достиг уже 125 сантиметров — в настоящее время подъем начинает медленно останавливаться. Об этом во вторник, 19 декабря, написал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

По его словам, в течение ближайшего часа уровень воды в городе будет максимальным, приближаясь к 130 сантиметрам, а затем начнет понижаться. «Сейчас будут самые красивые виды на реках и каналах Санкт-Петербурга в период нагона воды с Финского залива», — написал Колесов.