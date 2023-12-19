«Будут красивые виды на реках и каналах». Главный синоптик Петербурга рассказал о декабрьском подъеме уровня воды

Уровень воды в Петербурге достиг уже 125 сантиметров — в настоящее время подъем начинает медленно останавливаться. Об этом во вторник, 19 декабря, написал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.
По его словам, в течение ближайшего часа уровень воды в городе будет максимальным, приближаясь к 130 сантиметрам, а затем начнет понижаться. «Сейчас будут самые красивые виды на реках и каналах Санкт-Петербурга в период нагона воды с Финского залива», — написал Колесов.
Синоптик отметил, что сегодня ветер в порывах достигал 16 метров в секунду, а на акватории Невской губы — 20 метров в секунду. «Ветер сильный еще будет сохраняться в течение предстоящей ночи», — уточнил Колесов.
Во вторник атмосферный фронт пришел в Петербург около 15:00 часов: в городе закончился дождь, температура воздуха на большинстве метеостанций повысилась до +4,3 градуса, а сейчас уже понижается.
В Петербурге сегодня ветер дует с такой силой, что шатает деревья, дорожные баки и самих жителей города. Он даже разогнал тучи над городом. Посмотрите, что запечатлел фотограф «Фонтанки» в центре города.