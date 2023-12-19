Держитесь изо всех сил. Сильный ветер пришел в Петербург и сдувает все на своем пути

«Желтый» уровень погодной опасности показывает себя во всей мощи. 19 декабря ветер в Петербурге дует с такой силой, что шатает деревья, дорожные знаки, мусорные баки и самих жителей города. Он даже разогнал тучи над городом.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Синоптик Александр Колесов еще утром говорил, что скорость ветра ко второй половине дня достигнет 15–17 м/с. Но, кажется, некоторые порывы гораздо сильнее прогнозируемых. Так, Северо-Западное УГМС сообщает, что порывы могут достигать 20 м/c, а в прибрежных районах — до 23 м/с.
Зато благодаря ветру петербуржцы ненадолго смогли увидеть голубое небо. Однако жителей просят быть осторожными и внимательными. При такой погоде высока вероятность падения веток, хрупких конструкций, заборов и рекламных щитов.
Сейчас регион проходит через атмосферный фронт, усиливается южный и юго-западный ветра, а это чревато нагоном с акватории Финского залива. Как сообщают в дирекции Комплекса защитных сооружений, уровень воды в реках и каналах города поднимется до 120–150 сантиметров, но наводнений ждать не стоит — они фиксируются при отметках выше 160 см. Однако специалисты находятся в состоянии готовности. Ведь сильный ветер будет дуть и в среду, 20 декабря.
В последние дни погода в Петербурге проверяет горожан на прочность: снег сменился на оттепель, скользкие тротуары постепенно превращаются в лужи, а с крыш норовят упасть наледи и сосульки. О том, как город переживает таяние, читайте и смотрите в онлайн-трансляции «Фонтанки».