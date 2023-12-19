    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 0

    3 м/с, южн

    744мм

    95%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.42eur98.76

    В реках и каналах Петербурга поднимается вода. Наводнения не обещают, но будет опасно

    1944
    обсудить

    В Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Все из-за сильного ветра, который нагонит воду из Финского залива. Об этом заявили в дирекции Комплекса защитных сооружений.

    В связи с прохождением через регион атмосферного фронта и усилением южного и юго-западного ветров «желтый» уровень погодной опасности сохранится с утра вторника, 19 декабря, до 9 часов вечера 20 декабря. Ожидаются порывы до 15–17 м/с, в прибрежной акватории Финского залива — до 20 м/с.

    Во второй половине дня 19 декабря в реках и каналах города поднимется уровень воды до 120–150 сантиметров (наводнения фиксируются при отметках выше 160 см). Комплекс защитных сооружений находится в состоянии готовности.

    По словам главного синоптика Александра Колесова, наводнений не будет. Однако вода поднимется на всех каналах и реках, пандусы на Неве тоже затопит.

    В целом температура воздуха 19 декабря будет высокой, около +5 градусов, говорит синоптик, но с прохождением фронта во второй половине дня она начнет понижаться. Сильный западный ветер прогнозируется вечером и в ночь на 20 декабря.

    С приходом оттепели начал оттаивать весь Петербург, и для горожан это стало проблемой. Теперь опасности подстерегают не только на скользких тротуарах, но и сверху. «Фонтанка» собрала жуткие фотографии с городских улиц, которые присылают петербуржцы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Нагонная волна
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close