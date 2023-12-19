В реках и каналах Петербурга поднимается вода. Наводнения не обещают, но будет опасно

В Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Все из-за сильного ветра, который нагонит воду из Финского залива. Об этом заявили в дирекции Комплекса защитных сооружений.



В связи с прохождением через регион атмосферного фронта и усилением южного и юго-западного ветров «желтый» уровень погодной опасности сохранится с утра вторника, 19 декабря, до 9 часов вечера 20 декабря. Ожидаются порывы до 15–17 м/с, в прибрежной акватории Финского залива — до 20 м/с.

Во второй половине дня 19 декабря в реках и каналах города поднимется уровень воды до 120–150 сантиметров (наводнения фиксируются при отметках выше 160 см). Комплекс защитных сооружений находится в состоянии готовности.