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    Лёд угрожает и снизу, и сверху. Петербуржцы продолжают присылать страшные фотографии

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    Жители Петербурга продолжают массово жаловаться на опасности, подстерегающие снизу и сверху. 19 декабря в редакцию «Фонтанки» прислали множество новых фотографий.

    Снежный навес образовался на платформе в Колпино. «7:45 утра. Электричка только что ушла, но через 15 минут под этим навесом будет толпа людей», — рассказывает читатель Алексей.

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    На тротуарах и снег, и упавшая с крыш наледь. Пешеходам приходится передвигаться по проезжей части.

    «Утро в Петроградском районе. Впрочем, с вечера лежит. Машины уже не сигналят, если по дороге идти, понимают», — делится ещё один читатель.

    «Богатырский проспект. К переходу — только в болотниках», — рассказывает и показывает Сергей.

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    Вот так выглядит 18-я линия и многие другие улицы Петербурга.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    У моста Александра Невского кладбище грязного снега.

    Фото: читательница «Фонтанки» Дарья
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    А кое-где, местами, видно работу дорожных служб. «Улица Верности, 17. Дворники — молодцы», — пишет читательница Валентина.

    Фото: читательница «Фонтанки» Валентина
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    «Фонтанка» уже показывала фотографии петербургских улиц со снегом, льдом и лужами, уложиться в одну публикацию не удалось. Уже есть жертвы сосулек и наледи. 18 декабря на улице Смолячкова льдина с крыши упала на женщину, врачи пытаются её спасти. В тот же день наледью пробило голову мужчине на проспекте Мечникова, он погиб на месте.

    Сегодня в Петербурге пик оттепели, ожидаются дожди.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читательница «Фонтанки» Дарья
    Фото: читательница «Фонтанки» Валентина

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    Комментарии 8

    Гость19 Дек 2023 в 09:13
    Биглофф нам не губер
    +4−0
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