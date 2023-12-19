Лёд угрожает и снизу, и сверху. Петербуржцы продолжают присылать страшные фотографии

Жители Петербурга продолжают массово жаловаться на опасности, подстерегающие снизу и сверху. 19 декабря в редакцию «Фонтанки» прислали множество новых фотографий.
Снежный навес образовался на платформе в Колпино. «7:45 утра. Электричка только что ушла, но через 15 минут под этим навесом будет толпа людей», — рассказывает читатель Алексей.
На тротуарах и снег, и упавшая с крыш наледь. Пешеходам приходится передвигаться по проезжей части.
«Утро в Петроградском районе. Впрочем, с вечера лежит. Машины уже не сигналят, если по дороге идти, понимают», — делится ещё один читатель.
«Богатырский проспект. К переходу — только в болотниках», — рассказывает и показывает Сергей.
Вот так выглядит 18-я линия и многие другие улицы Петербурга.
У моста Александра Невского кладбище грязного снега.
А кое-где, местами, видно работу дорожных служб. «Улица Верности, 17. Дворники — молодцы», — пишет читательница Валентина.
«Фонтанка» уже показывала фотографии петербургских улиц со снегом, льдом и лужами, уложиться в одну публикацию не удалось. Уже есть жертвы сосулек и наледи. 18 декабря на улице Смолячкова льдина с крыши упала на женщину, врачи пытаются её спасти. В тот же день наледью пробило голову мужчине на проспекте Мечникова, он погиб на месте.
Сегодня в Петербурге пик оттепели, ожидаются дожди.