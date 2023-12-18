Непроходимый Петербург, часть два. Читатели «Фонтанки» показывают, как выглядит город

«Фонтанка» попросила читателей присылать фотографии труднопроходимых тротуаров и улиц. Нас завалили таким серьезным количеством фотографий, что уложиться в одну публикацию не получилось. Посмотрите на первую часть снимков, как выглядит Петербурге с точки зрения пешехода в последние два дня.
Малая
Елена
Никольский переулок
Максим
«Фонтанка» подробно рассказывала о дефиците рабочей силы, с которой сталкиваются и жилищные агентства, и дорожные предприятия Петербурга. Несмотря на массовую закупу техники и частично проведенную реформу содержания города, нарекания в этом году начались после первого же серьезного снегопада. С началом оттепели на выходных неубранные массы снега и льда начали таять, любой переход через ноль заставляет их тут же подмерзать. Одновременно горожанам начали угрожать падающие сосульки. 18 декабря один человек погиб из-за падения на него наледи (предположительно, не с крыши, а с остекленного балкона), еще одного увезла скорая из Мучного переулка.