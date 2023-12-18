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    Непроходимый Петербург, часть два. Читатели «Фонтанки» показывают, как выглядит город

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    31 комментарий

    «Фонтанка» попросила читателей присылать фотографии труднопроходимых тротуаров и улиц. Нас завалили таким серьезным количеством фотографий, что уложиться в одну публикацию не получилось. Посмотрите на первую часть снимков, как выглядит Петербурге с точки зрения пешехода в последние два дня.

    Улица Восстания. 18 декабря
    Улица Восстания. 18 декабряФото: Александр
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    Малая Посадская, 15

    Елена

    Улица Воскова. 18 декабря
    Улица Воскова. 18 декабряФото: Алексей
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    Улица Гагаринская, у <nobr class="_">дома 6/1</nobr>. 18 декабря
    Улица Гагаринская, у дома 6/1. 18 декабряФото: Иван
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    Никольский переулок

    Максим

    <nobr class="_">12-я Красноармейская</nobr> улица
    12-я Красноармейская улицаФото: Валентина
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    С крыш падает не только лед, но и элементы водосточных труб.
    С крыш падает не только лед, но и элементы водосточных труб.Фото: Алекс
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    «Фонтанка» подробно рассказывала о дефиците рабочей силы, с которой сталкиваются и жилищные агентства, и дорожные предприятия Петербурга. Несмотря на массовую закупу техники и частично проведенную реформу содержания города, нарекания в этом году начались после первого же серьезного снегопада. С началом оттепели на выходных неубранные массы снега и льда начали таять, любой переход через ноль заставляет их тут же подмерзать. Одновременно горожанам начали угрожать падающие сосульки. 18 декабря один человек погиб из-за падения на него наледи (предположительно, не с крыши, а с остекленного балкона), еще одного увезла скорая из Мучного переулка.

    Улица Восстания. 18 декабря
    Улица Восстания. 18 декабряФото: Александр
    Улица Воскова. 18 декабря
    Улица Воскова. 18 декабряФото: Алексей
    Улица Гагаринская, у <nobr class="_">дома 6/1</nobr>. 18 декабря
    Улица Гагаринская, у дома 6/1. 18 декабряФото: Иван
    <nobr class="_">12-я Красноармейская</nobr> улица
    12-я Красноармейская улицаФото: Валентина
    С крыш падает не только лед, но и элементы водосточных труб.
    С крыш падает не только лед, но и элементы водосточных труб.Фото: Алекс

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    Комментарии 31

    Гость18 Дек 2023 в 23:36
    Губер наш как Байден......
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