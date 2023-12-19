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    «Жара» в Петербурге. Но в середине дня придёт холодный атмосферный фронт

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    Оттепель в Петербурге набирает обороты. Сегодняшний день может стать самым тёплым с начала зимы.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 декабря в городе будет облачно с прояснениями. Осадки, ночью небольшие, — преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха и ночью не опускалась ниже нуля, днем же составит плюс 2–4 градуса. На дорогах местами гололедица.

    Как сообщает центр «ФОБОС», погоду по-прежнему определяет тёплая периферия циклона. Но в середине дня регион будет пересекать связанный с этим циклоном холодный атмосферный фронт. Благодаря температуре плюс 3–5 градусов (а по области 0 — плюс 5 градусов) 19 декабря станет самым тёплым с начала календарной зимы. Атмосферное давление будет падать и к середине дня составит 738 мм рт. ст., что ниже нормы, затем показания барометров начнут расти.

    Завтра, по данным СЗ УГМС, станет чуть холоднее — от 0 до плюс 2 градусов. Дождь превратится в мокрый снег. 21 декабря температура опустится до 0 — минус 2 градусов.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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