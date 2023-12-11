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    В Подмосковье спилили главную новогоднюю елку страны — ей 84 года

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    Главную новогоднюю елку спилили в поселке Фряново Московской области. Скоро она украсит Соборную площадь Кремля, сообщает РИА Новости 11 декабря.

    Возраст елки — 84 года. Ее высота составляет 25 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров, а размах веток — 10 метров. После спила дерево транспортируют, и примерно к 22 декабря уже наряженная новогодняя елка будет стоять на Соборной площади Кремля, заявил замначальника главного эксплуатационного управления управделами президента Анатолий Кочанов.

    Главную елку страны начали выбирать еще летом. Всего было 30 претенденток. Особое внимание уделяли визуальной привлекательности: обязательно должна быть пирамидальная форма кроны, равномерный, насыщенный окрас хвои, а также отсутствие сухих и сломанных веток.

    Напомним, что главную елку Петербурга привезут из Выборгского района Ленобласти и установят на Дворцовой площади. Ее зажгут 20 декабря. О том, как будут наряжать главную городскую елку, читайте в материале «Фонтанки».

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