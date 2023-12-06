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    В Смольном рассказали, откуда в Петербург приедет главная новогодняя ёлка

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    Главную ёлку Петербурга привезут из Выборгского района Ленинградской области и установят на Дворцовой площади. Об этом заявил 6 декабря на заседании городского правительства глава комитета по печати Владимир Рябовол.

    По его словам, ее зажгут 20 декабря. Высота праздничного дерева составит 25 метров. Композицию будут сопровождать фотозоны телеканала «Санкт-Петербург» и новогодняя почта от издания «Петербургский дневник», отметил Владимир Рябовол.

    В этом году в Петербурге впервые появится вторая живая ель. Ее установят на Якорной площади в Кронштадте. Высота составит 15 метров.

    Владимир Рябовол также рассказал, когда будет завершено праздничное оформление города. По его словам, к 10 декабря будут размещены и подсвечены украшения на городских улицах, а к 20 декабря зажгутся ели, включая главную.

    О том, как нарядят главную ель, ранее рассказывала «Фонтанка».

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