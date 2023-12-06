В Смольном рассказали, откуда в Петербург приедет главная новогодняя ёлка

Главную ёлку Петербурга привезут из Выборгского района Ленинградской области и установят на Дворцовой площади. Об этом заявил 6 декабря на заседании городского правительства глава комитета по печати Владимир Рябовол.



По его словам, ее зажгут 20 декабря. Высота праздничного дерева составит 25 метров. Композицию будут сопровождать фотозоны телеканала «Санкт-Петербург» и новогодняя почта от издания «Петербургский дневник», отметил Владимир Рябовол.

В этом году в Петербурге впервые появится вторая живая ель. Ее установят на Якорной площади в Кронштадте. Высота составит 15 метров.