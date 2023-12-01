Смольный рассказал, как украсят и когда зажгут ёлку на Дворцовой площади

Новогоднюю ёлку на Дворцовой площади зажгут 20 декабря. Об этом «Фонтанке» рассказали 1 декабря в комитете по печати. А устанавливать и наряжать начнут за неделю — десять дней до этой даты.



Как и в прошлые годы, праздничная ёлка опять будет живой. Ее украсят в полюбившемся горожанам ретростиле: флажками, серпантином, лампочками и игрушками в виде лошадок, щелкунчиков, конфет и избушек. На вершине засияет пятиконечная звезда. Всего для украшения используют более 300 игрушек и 5600 метров гирлянд. Вокруг главной ёлки установят еще несколько натуральных елей и световые фигуры.