Главная новогодняя ель — уже на Дворцовой. Любуйтесь «бабушкой»-красавицей

На Дворцовую площадь в центре Петербурга ночью 12 декабря привезли главное новогоднее дерево.
Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
Ёлке около 120 лет, она росла в Выборгском районе Ленобласти — в Рощинском лесничестве. Её пора было срубать, и ей нашли лучшее применение. Она путешествовала на длинном прицепе, а на площади её установили с помощью подъемного крана.
Высота ели в лесу составляла 33 метра, но на площади она будет 25-метровой.
Напомним, что тогда же, 11 декабря, в Подмосковье срубили ёлку для Соборной площади Кремля. Она значительно моложе петербургской, ей всего 84 года, а по высоте будет такая же — 25 метров.