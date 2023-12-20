Лист металла упал на голову петербурженке с крыши здания на площади Карла Фаберже

Утренние порывы ветра в Петербурге не только раскачивали главную елку на Дворцовой, но и срывали крыши. Так, на площади Карла Фаберже в Красногвардейском районе на женщину свалился металлический лист кровли. Об этом «Фонтанке» рассказала читательница, которая стала свидетелем случившегося.



По данным «Фонтанки», в 8.47 в правоохранительные органы действительно сообщили о том, что у дома 67к2 по Заневскому проспекту женщина получила травму от упавшего с крыши листа металла. Потерпевшая была госпитализирована с места, о ее состоянии пока ничего неизвестно.



Как сообщил другой очевидец, с БЦ «Фаберже 8», откуда спикировал строительный материал, сотрудники МЧС снимают ненадежную облицовку.