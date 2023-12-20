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    Лист металла упал на голову петербурженке с крыши здания на площади Карла Фаберже

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    Утренние порывы ветра в Петербурге не только раскачивали главную елку на Дворцовой, но и срывали крыши. Так, на площади Карла Фаберже в Красногвардейском районе на женщину свалился металлический лист кровли. Об этом «Фонтанке» рассказала читательница, которая стала свидетелем случившегося.

    По данным «Фонтанки», в 8.47 в правоохранительные органы действительно сообщили о том, что у дома 67к2 по Заневскому проспекту женщина получила травму от упавшего с крыши листа металла. Потерпевшая была госпитализирована с места, о ее состоянии пока ничего неизвестно.

    Как сообщил другой очевидец, с БЦ «Фаберже 8», откуда спикировал строительный материал, сотрудники МЧС снимают ненадежную облицовку.

    Фото: читатель «Фонтанки» Егор
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    Фото: читатель «Фонтанки» Егор

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