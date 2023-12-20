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    Ветер играет с новогодней ёлкой на Дворцовой. Люди готовы её поддержать

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Сильный ветер 20 декабря продолжает испытывать на прочность главную новогоднюю ель Петербурга, украшающую Дворцовой площадь. Но волноваться не стоит: дерево выдерживает, а если что, специалисты придут на помощь.

    Как сообщил «Фонтанке» председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол, на месте дежурят сотрудники предприятия-подрядчика. При усилении ветровой нагрузки они укрепят конструкции ёлки дополнительными тросами, прикрепленными к технике, которая установлена рядом. Так что жителям не стоит беспокоиться, что с хвойной красавицей на Дворцовой что-то произойдет.

    Фрагмент трансляции на сайте Эрмитажа

    Горожане заметили, что ёлочка на Дворцовой танцует на ветру, вчера, когда ветер в городе усилился. Сегодня, по данным синоптиков, ветер тоже сильный, порывы ветра могут достигать 15–20 м/с, но после обеда он должен утихнуть.

    Ёлка приехала в Петербург из Рощинского лесничества в Выборгском районе Ленобласти. Ей около 120 лет, и она значительно старше московской. На Дворцовую площадь ее привезли ночью 12 декабря на длинном прицепе, устанавливали при помощи крана, а украшать начали 15 декабря.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Подробнее о том, как украсят Петербург к Новому году и во сколько обойдется праздник, читайте в материале «Фонтанки».

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