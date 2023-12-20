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    В тылу циклона в Петербурге по-прежнему плюс, но уже не дождь, а снег

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    В Петербурге будет ещё один очень тёплый день, но следующей ночью немного подморозит.

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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 декабря в городе будет облачно с прояснениями, днем местами небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью и в первой половине дня местами порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток 0...+2 градуса. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем — повышаться.

    Синоптическую ситуацию в регионе сегодня определяет тыловая часть циклона, уходящего своим центром в акваторию Белого моря. Порывы ветра в первой половине дня могут достигать 15–20 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 743 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    В ночь на завтра, 21 декабря, температура уже опустится ниже нуля — до минус 1–3 градусов. Днём ожидается -1...+1 градус, снег, на дорогах гололедица.

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