В Петербурге отменят скидки на проезд по ЕКП в метро и по картам «Мир» — в наземном транспорте

Тарифная линейка для общественного транспорта в Петербурге все-таки изменится в 2024 году. Это относится к скидкам на проезд по Единой карте петербуржца и картам «Мир».



Как стало известно «Фонтанке» 20 декабря, набсовет Национальной платежной системы поддержал план акций на следующий год. Он предусматривает, что при одинаковых тарифах на проезд в наземном общественном транспорте для ЕКП и «Подорожника» система предоставит дополнительную скидку: для обычной ЕКП — 2 рубля, для токенизированной — 4 рубля.



Ровно так происходит и сейчас: формально проезд по «Подорожнику» и ЕКП в наземном транспорте стоит 44 рубля, но Единая карта петербуржца благодаря допскидке позволяет платить за поездку 40 или 42 рубля. Город не собирался менять эти цифры.



В то же время в 2023 году проезд по ЕКП в метро стоит 47 рублей — при цене разовой поездки по жетону 70 рублей (раньше скидка была радикально больше). Однако в плане НСПК на 2024 год скидки по ЕКП на метро нет вовсе.



То же самое относится к картам «Мир»: сейчас они сами по себе позволяют ездить в наземном транспорте по цене 41–43 рубля (в зависимости от формы эмиссии), тогда как разовая поездка стоит 65 рублей. В плане НСПК на следующий год «Мир» вообще не упомянут.



В пресс-службе НСПК «Фонтанке» подтвердили, что намерены сохранить в 2024 году скидку именно на наземный транспорт при использовании Единой карты петербуржца. Кроме того, система продолжит предоставлять кешбэк на 10% при пополнении счета школьного питания для ребенка с помощью ЕКП или СБП в сервисах «Глолайм».



«Фонтанка» подробно рассказывала о календаре акции Национальной платежной системы для петербуржцев в 2023 году. В октябре там отчитались, что пассажиры смогли сэкономить с помощью ЕКП и «Мир» 1,5 млрд рублей. В комтрансе сообщили, что на «Подорожнике» экономия горожан превысила 14 млрд.



Ранее в Смольном сообщили, что приняли решение не менять тарифы на проезд с 1 января. В 2024 году пройдут выборы президента России и губернатора Петербурга. Подробнее об этом предсказуемом решении читайте на «Фонтанке».