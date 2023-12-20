Петербургская пенсионерка проиграла Смольному суд из-за ремонта в коммуналке. Ей грозит штраф

Дзержинский райсуд Петербурга удовлетворил требования городского комитета по охране памятников к собственникам коммунальной квартиры в доме на Моховой улице. Из них там фактически проживает только 67-летняя пенсионерка Любовь Васькова. Она рассказала «Фонтанке», что не согласна с решением и обжаловала его накануне, 19 декабря.



«Фонтанка» рассказывала историю коммунальной квартиры в доме на Моховой, 18, в октябре 2023 года. Васькова решила выкупить соседнюю со своей комнату, которая была в не пригодном для жизни состоянии. В частности, там были старые сгнившие окна, которые пенсионерка поменяла в первую очередь, и прогнувшийся потолок. Отремонтировать его должна была управляющая компания, но она этого не сделала. После обследования помещения КГИОП подал в суд и на жилищников, и на собственников квартиры, потребовав от них отремонтировать комнату в течение 36 месяцев в соответствии с законом о памятниках.