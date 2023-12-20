Петербургская пенсионерка проиграла Смольному суд из-за ремонта в коммуналке. Ей грозит штраф

Дзержинский райсуд Петербурга удовлетворил требования городского комитета по охране памятников к собственникам коммунальной квартиры в доме на Моховой улице. Из них там фактически проживает только 67-летняя пенсионерка Любовь Васькова. Она рассказала «Фонтанке», что не согласна с решением и обжаловала его накануне, 19 декабря.
«Фонтанка» рассказывала историю коммунальной квартиры в доме на Моховой, 18, в октябре 2023 года. Васькова решила выкупить соседнюю со своей комнату, которая была в не пригодном для жизни состоянии. В частности, там были старые сгнившие окна, которые пенсионерка поменяла в первую очередь, и прогнувшийся потолок. Отремонтировать его должна была управляющая компания, но она этого не сделала. После обследования помещения КГИОП подал в суд и на жилищников, и на собственников квартиры, потребовав от них отремонтировать комнату в течение 36 месяцев в соответствии с законом о памятниках.
Однако, как объясняла Васькова «Фонтанке», она не может это сделать, пока не починят потолок, ведь в ходе работ он может обрушиться. При этом за неисполнение решения суда предусмотрен ежемесячный штраф, сумма которого, по словам женщины, больше ее пенсии — 20 тысяч с человека за каждый месяц просрочки. Взыскания грозят не только ей, но и другим собственникам квартиры, которые там не живут.
Суд, похоже, к доводам жительницы не прислушался. В конце октября 2023 года он вынес решение, в котором удовлетворил требования комитета в полном объеме. Женщина подала апелляцию. Она отметила, что полное решение первой инстанции, в котором отражалась бы позиция суда, за месяц так и не изготовили.