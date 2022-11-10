Квартира №5. Как петербурженка боролась за культурное наследие, да еще и виновата осталась

"Фонтанка.ру"

Смольный подал в суд на 67-летнюю собственницу комнаты в доме-памятнике на Моховой, 18 из-за недоделанного ремонта. Но дело в том, что в последние годы женщина только и делает, что добивается от чиновников условий, в которых сможет закончить этот ремонт. Случай оказался тяжелым — перекрытия на потолке находятся в аварийном состоянии и могут обрушиться, а починить их за счет бюджета, если повезет, смогут не раньше 2025 года. До тех пор проводить работы внутри небезопасно, считает владелица.



Был такой Женя

Искусствовед, преподаватель истории искусств в Художественно-промышленной академии имени Штиглица Любовь Викторовна Васькова купила 40-метровую комнату в коммуналке на Моховой восемнадцать лет назад. Помимо нее и ее 12-летней дочери, ученицы Петершуле, в квартире тогда проживали еще трое жильцов. Все вместе собирались разменивать квартиру и разъезжаться, но, как это часто бывает, не смогли договориться о выгодных для всех условиях. В итоге комнаты распродали по одной. Так, одну комнату случайно купил бывший студент преподавательницы, спустя время он же приобрел и вторую.



В последней комнате, через стенку от Любови Викторовны, жила семья — старенькая мама 1943 года рождения и ее сын Женя. Как говорили соседи, он никогда не работал, страдал алкоголизмом. Пока мать была жива, она за ним присматривала. После ее смерти делать это стало некому.

Мужчина пил, а во время запоев практически не выходил из своей комнаты. Там же он справлял нужду, курил и однажды случайно чуть не устроил пожар. Периодически сам сдавался на лечение в психиатрическую больницу. «При этом он был неагрессивный. Более того, он постоянно разговаривал со мной о музыке», — вспоминает искусствовед.



Несмотря на спокойный характер мужчины, жизни рядом с ним не было. Пожилая женщина и студенты творческих вузов, которые снимали другие комнаты, совладать с ним не могли. Попытка получить помощь от органов соцзащиты успехом не увенчалась в силу бюрократических причин и не без доли безразличия. Любовь Викторовна стала искать родственников Жени, но его дядя нашелся сам. Через какое-то время родственники решили купить горемыке отдельную квартиру, а эту комнату продать. Покупателя даже не искали, выкупить помещение согласилась Васькова. Ее дочь Аня после школы поступила в университет в Германии, получила докторскую степень, сейчас живет и работает в этой стране. Она и раздобыла деньги по маминой просьбе. Сумму вынули из банковской ячейки только после того, как в присутствии нотариуса показали выписку из ЕГРН о том, что Жене купили квартиру в Рыбацком.



Что осталось после Так Жени в квартире не стало. После него осталось две машины вещей, которые вывез дядя, убитая комната и клопы. Их травили в три захода. Для этого пришлось содрать все обои до основания и разобрать загаженный паркет.

Первым делом Любовь Викторовна в 2019 году стала менять окна, потому что старые рамы сгнили и не закрывались, от того в комнате было жутко холодно. Так называемые итальянские арочные окна сделали на заказ, а когда установили, стало отчетливо видно, что одно ниже, другое — выше. Рабочие назвали это «пузырем» на потолке. «И вот здесь началась моя «Сага о Форсайтах»», — вздыхает женщина.



Она обратилась в управляющую компанию ЖКС № 1 Центрального района. Организация заказала первую экспертизу. «Пузырь» стали обследовать, сняли часть штукатурки, дошли до чернового потолка. Оказалось, что одна деревянная балка сгнила, а другая — поперечная балка — прогнулась. Потолок был неровным, потому что эти балки уже не могли как следует выдерживать нагрузку. Потом началась бесконечная переписка жительницы с различными комитетами и их подведами. Все запросы и ответы за 4 года сформировали две толстых папки на журнальном столике.



Перегрузка 334% В феврале 2021 года по обращению Васьковой дом-памятник пришел осматривать КГИОП. Он зафиксировал два нарушения. «Ненадлежащее состояние деревянной балки подтверждено, вместе с тем установлено, что в комнате выполнен самовольный демонтаж отделки помещения и замена двух оконных заполнений на металлопластиковые белого цвета», — сообщили «Фонтанке» в комитете.



КГИОП уведомил администрацию района о необходимости организовать противоаварийный ремонт перекрытия между 3 и 4 этажом в квартире №5. В апреле комитет снова приходил с выездной комиссией и направил документы по итогам проверки в ГЖИ. Она должна была выдать предписание для Жилкома, чтобы там рассмотрели вопрос о включении адреса в краткосрочный план Фонда Капремонта, который в 2021 году делал в доме ремонт фасада.

Комитет охраны памятников подал в суд на Жилкомсервис из-за ненадлежащего состояния объекта. Дзержинский райсуд привлек организацию к ответственности и назначил 100 тыс. рублей штрафа. Параллельно с этим арбитраж обязал ЖКС провести первоочередные противоаварийные работы по прогнувшейся балке. Решение суда вступило в силу только в ноябре 2021 года. Сделать все нужно было до мая 2022-го, но в срок не уложились.



«В мае 2022 года управляющая компания начала уже платить штрафы КГИОПу (комитет по охране памятников. — Прим. ред.) за то, что она ничего не делает. Мне тут же сказали: «Любовь Викторовна, надо ставить хотя бы металлические стойки. Я говорю: «Флаг вам в руки, пожалуйста», — вспоминает собственница. Но оказалось, что материалов для установки стоек нет.

«Когда приходили из управляющей компании, я привела сюда своих друзей — архитекторов и инженеров. То есть на моей стороне было уже целое экспертное сообщество. У одного из прорабов кончилось терпение, он сказал: «Я даже не хочу вас больше слушать. Когда вам привести балки? Мы сами привезем, завтра они у вас будут»», — говорит жительница. Через три дня пришли рабочие и их поставили. Находиться в комнате стало несколько безопаснее.

Перед этим Жилкомсервис заказал повторную экспертизу, результаты которой были уже более пугающими. Обследование проводил инженер ООО «Проектно-сметное бюро и технический инжиниринг» Михаил Потеев. Он как раз таки и рекомендовал установить стойки, а также заменить участок аварийных перекрытий.



По расчетам эксперта, нагрузка, которую испытывает прогнувшаяся балка, превышает норму на 334%, что с сопоставимо с весом пятнадцати легковых автомобилей. Возможные причины отыскались в далеком прошлом.



Дом с мезонином Территория домов № 18 и 20 по Моховой и № 17 и 19 по Литейному проспекту раньше составляла единый участок. В 1843 году его купила графиня Александра Ламздорф, жена старшего сына графа Матвея Ламздорфа, который был воспитателем великих князей Николая (будущего императора Николая I) и Михаила Павловичей. Ее супруг, Николай Ламздорф, был директором Лесного департамента. Семья расчистила участок и построила трехэтажный доходный дом, который сейчас расположен по адресу Моховая, 18.

После этого здание не раз сменило владельца. Сначала им был оперный певец Павел Бронников, затем — архитектор Юлий Бенуа. У него было много планов на этот дом, но они не были реализованы. В 1908 году дом покупает вдова почетного гражданина Петербурга Анна Ветошкина. По ее заказу инженер-строитель Носалевич поверх чердака надстраивает четвертый этаж с мезонином. Из-за этого на балки на третьем этаже идет такая нагрузка.



«Инженер делал лаз из моей комнаты наверх, на 1,2–1,25 метра и еще над потолком. Там он насчитал как минимум три уровня настила чернового пола, засыпанного строительным мусором. И когда делали [обследование], этот мусор сыпался. Там кирпичи старые, дореволюционные, какое-то кровельное железо. Вот поэтому и посчитано 334% перегруза», — объясняет Васькова.

«Если наша версия рабочая, что все это положено было на чердак третьего этажа 1844 года, все балки и перекрытия третьего этажа надо менять, потому что им 180 лет», — продолжает она.

По этой логике, опасность может грозить не только жильцам отдельно взятой комнаты, но и всего этажа. Пока это не точно, жизнь продолжается. Помещения этажом выше, где раньше находились офисы, по информации соседей, выкупили под обустройство новых квартир.

«Суд разберется» На прошлой неделе Любовь Викторовна получила повестку в Дзержинский райсуд. У него на рассмотрении находится иск КГИОП, в котором ведомство просит обязать собственников квартиры №5 в течение года со вступления решения в силу провести ремонт помещения.



«К предмету охраны относится объёмно-пространственное решение, конструктивная система (в том числе местоположение наружных и внутренних капитальных стен и междуэтажных перекрытий), архитектурно-художественное решение фасада, декоративно-художественная отделка интерьеров. В соответствии с Федеральным законом 73-ФЗ собственник обязан проводить работы в установленном ст. 45 порядке вне зависимости от наличия или отсутствия предмета охраны в помещении, а также поддерживать в надлежащем техническом, противопожарном состоянии», — сообщили «Фонтанке» в комитете.



Логика чиновников понятна, — они нашли какое-то нарушение и должны на него отреагировать, — но пенсионерку такой формальный подход задел до глубины души.

«В течение года я должна сделать ремонт этой комнаты. Я не против. Вы даже не представляете насколько. Только зачем через суд это? — задается вопросом искусствовед. — Я знаю [что нужно отремонтировать], только в начале надо балки и перекрытия сделать. Мне говорят: «Что вы с этими балками? Мы вас и не просим, чтобы вы балки сделали, потому что это общедомовая собственность. Мы говорим, чтобы вы оконные откосы сделали и стены поклеили». А потолок? Когда я говорила с юристом [КГИОП], она мне сказала: «Я не архитектор, не строитель, я — юрист, поэтому я не могу вам говорить, в какой очередности надо делать ремонт. Суд разберется». И я поняла, что если вот такие чиновники работают в КГИОПе, да ничего мы своим внукам не оставим».



Дело в том, что ремонт балок действительно включили в проект краткосрочного плана реализации региональной программы Фонда капремонта, но речь пока идет только о проектной документации, которую планируют разработать в 2024 году. «После разработки и согласования проектной документации Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры в краткосрочный план капитального ремонта будут включены строительно-монтажные работы», — сообщили «Фонтанке» в Жилкоме. То есть до самого ремонта дойдет не раньше 2024 года, а, может, и позже.

Жительница настаивает, что нужно отремонтировать потолок прежде, чем проводить другие работы. Остается надеяться, что суд действительно разберется.

Любовь Викторовна решила продолжать борьбу и подошла к этому творчески. Сейчас она разрабатывает две экскурсии, в которых будет рассказывать об истории дома, его владельцах, знаменитых жильцах. Например, напротив квартиры №5 жил Сергей Колбасьев, моряк, радиолюбитель, энтузиаст джаза, друг певца Леонида Утесова. На фасаде дома в память о нем установлена мемориальная доска. По задумке Васьковой, экскурсии сначала будут проводиться для соседей, но, возможно, потом к ним сможет присоединиться больше людей.

