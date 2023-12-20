Гороховую, где рухнул дом, открыли для машин

Движение транспорта на Гороховой улице, где ночью обрушился дом, возобновилось к 10:45, передаёт фотокорреспондент «Фонтанки».
Утром транспорт не ходил на участке улицы от Фонтанки до Загородного проспекта. Ограничения ввели из-за масштабных работ: туда прибыли порядка сорока единиц спецтехники. Мимо пустили два троллейбусных маршрута.
Расселенный шестиэтажный флигель дома 73 по Гороховой улице обрушился 20 декабря около 2 часов ночи, читайте на «Фонтанке» свидетельства очевидцев и смотрите видео, на котором запечатлена Гороховая в момент падения здания. По данным МЧС и городской администрации, никто не пострадал. Почти сто сотрудников МЧС продолжают разбор и исследование конструкций здания. Жильцы оставшихся подъездов и соседнего дома размещены в гостиницах или отправились к родственникам. Губернатор Петербурга Александр Беглов утром посетил место ЧП и рассказал о том, как проходили спасательные работы.