Дело об избиении участника СВО переквалифицировали на покушение на убийство

Петербургский СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство после избиения участника СВО в Биржевом переулке. Ранее о произошедшем было доложено главе СК РФ Александру Бастрыкину. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу во вторник, 19 декабря.

Как говорится в сообщении ведомства, по факту нападения на участника СВО было возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). По версии следствия, 18 декабря подозреваемые нанесли несколько ударов руками и ногами потерпевшему «умышленно, с целью убийства». Как отмечают в СК, довести дело до конца задержанным не удалось благодаря прохожим.