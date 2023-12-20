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    Дело об избиении участника СВО переквалифицировали на покушение на убийство

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    Петербургский СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство после избиения участника СВО в Биржевом переулке. Ранее о произошедшем было доложено главе СК РФ Александру Бастрыкину. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу во вторник, 19 декабря.

    Как говорится в сообщении ведомства, по факту нападения на участника СВО было возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). По версии следствия, 18 декабря подозреваемые нанесли несколько ударов руками и ногами потерпевшему «умышленно, с целью убийства». Как отмечают в СК, довести дело до конца задержанным не удалось благодаря прохожим.

    Ранее уголовное дело было возбуждено полицией по статье о хулиганстве. Накануне суд арестовал одного подозреваемого, а второму пришлось вызывать скорую.

    Вечером 18 декабря двое мужчин избили 40-летнего участника СВО с инвалидностью в Биржевом переулке Васильевского острова. Виталий проходил мимо со своей женой и сделал замечание двум мужчинам, которые, по его мнению, слишком глубоко припарковали свой «Лексус». Как стало известно «Фонтанке», в машине у мужчин нашли травматический пистолет. Сам пострадавший в разговоре с «Фонтанкой» подчеркнул, что обвиняемые «уверены в своей моральной правоте» и попросить прощения на очной ставке не пытались.

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    СК РФИзбиение участника СВО
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