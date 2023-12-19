Участник СВО, которого в Петербурге избили в ногами, рассказал, как прошла очная ставка

Виталий, инвалид-участник СВО, которого 18 декабря избили ногами в Петербурге, в разговоре с «Фонтанкой» подтвердил, что задержанные не признают свою вину.



Очная ставка с напавшими состоялась в понедельник. «Как прошла, так прошла. Не могу давать никаких оценочных суждений, я не следователь», — заключил Виталий. На вопрос, попытались ли задержанные попросить прощения и урегулировать конфликт, он ответил: «Нет, ни в коем случае, у них своя позиция, они уверены в своей моральной правоте».

Кроме того, Виталий рассказал «Фонтанке» все еще не получил удостоверение ветерана боевых действий и ему все еще не выплатили премию за боевую награду — медаль за отвагу. Он подчеркнул, что это проблемы с ведомствами по месту проживания — сам Виталий из Геленджика.