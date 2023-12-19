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    Участник СВО, которого в Петербурге избили в ногами, рассказал, как прошла очная ставка

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    Виталий, инвалид-участник СВО, которого 18 декабря избили ногами в Петербурге, в разговоре с «Фонтанкой» подтвердил, что задержанные не признают свою вину.

    Очная ставка с напавшими состоялась в понедельник. «Как прошла, так прошла. Не могу давать никаких оценочных суждений, я не следователь», — заключил Виталий. На вопрос, попытались ли задержанные попросить прощения и урегулировать конфликт, он ответил: «Нет, ни в коем случае, у них своя позиция, они уверены в своей моральной правоте».

    Кроме того, Виталий рассказал «Фонтанке» все еще не получил удостоверение ветерана боевых действий и ему все еще не выплатили премию за боевую награду — медаль за отвагу. Он подчеркнул, что это проблемы с ведомствами по месту проживания — сам Виталий из Геленджика.

    Руку потерял Виталий не в ходе спецоперации — на Украину он приехал уже с инвалидностью. «На СВО поехал уже без руки. Была серьезная травма до этого, в результате произошла ампутация», — ответил он «Фонтанке».

    Вечером 18 декабря двое мужчин избили 40-летнего участника СВО с инвалидностью в Биржевом переулке Васильевского острова. Виталий проходил мимо со своей женой и сделал замечание двум мужчинам, которые, по его мнению, слишком глубоко припарковали свой «Лексус». Как стало известно «Фонтанке», в машине у мужчин нашли травматический пистолет.

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