Участник СВО, которого в Петербурге избили в ногами, рассказал, как прошла очная ставка

Виталий, инвалид-участник СВО, которого 18 декабря избили ногами в Петербурге, в разговоре с «Фонтанкой» подтвердил, что задержанные не признают свою вину.
Очная ставка с напавшими состоялась в понедельник. «Как прошла, так прошла. Не могу давать никаких оценочных суждений, я не следователь», — заключил Виталий. На вопрос, попытались ли задержанные попросить прощения и урегулировать конфликт, он ответил: «Нет, ни в коем случае, у них своя позиция, они уверены в своей моральной правоте».
Кроме того, Виталий рассказал «Фонтанке» все еще не получил удостоверение ветерана боевых действий и ему все еще не выплатили премию за боевую награду — медаль за отвагу. Он подчеркнул, что это проблемы с ведомствами по месту проживания — сам Виталий из Геленджика.
Руку потерял Виталий не в ходе спецоперации — на Украину он приехал уже с инвалидностью. «На СВО поехал уже без руки. Была серьезная травма до этого, в результате произошла ампутация», — ответил он «Фонтанке».
Вечером 18 декабря двое мужчин избили 40-летнего участника СВО с инвалидностью в Биржевом переулке Васильевского острова. Виталий проходил мимо со своей женой и сделал замечание двум мужчинам, которые, по его мнению, слишком глубоко припарковали свой «Лексус». Как стало известно «Фонтанке», в машине у мужчин нашли травматический пистолет.