В Петербурге двое из «Лексуса» ногами забили инвалида СВО. Оба задержаны

Полицией Василеостровского района задержаны двое мужчин. Участник СВО, потерявший руку, сделал им замечание по поводу парковки их внедорожника. Как они избивали инвалида зафиксировала видеокамера.
Около 17:30, 18 декабря, в Биржевом переулке Васильевского острова 40-летний участник СВО, проходящий мимо со своей женой, сделал замечание двум мужчинам. По его мнению, они слишком глубоко запарковали на тротуар свой «Лексус». Перепалка закончилась избиением петербуржца несмотря на то, что даже внешне заметно — у него по локоть нет руки (ранение на СВО).
«Фонтанка.ру»
По данным нашего издания, наряд полиции успел подъехать еще до того, как «Лексус» уехал. Один из задержанных оказался уроженцем Абхазии, получившим гражданство России в 1996 году. Они намного моложе избитого. Так, Ираклию — 32 года, а Рустаму — 30.
По информации «Фонтанки», возбуждено уголовное дело по хулиганству. Оба уже задержаны на двое суток.