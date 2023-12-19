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    В Петербурге задержанные за избиение инвалида — участника СВО не признают вину

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    Задержанные за избиение участника специальной военной операции в Петербурге не признают вину. В «Лексусе» у мужчин нашли травматический пистолет, стало известно «Фонтанке» 19 декабря.

    О мужчинах, 30 лет и 31 года, известно немного. Старший работает управляющим в ресторане, холост. Привлекался административно за хулиганство. Младший женат, воспитывает двоих детей. Привлекался к административной ответственности за употребление наркотических веществ.

    Кому из них принадлежит пистолет, а также зарегистрирован ли он, предстоит выяснить. Следствие намерено ходатайствовать об аресте.

    «Фонтанка» показывала нападение в Биржевом переулке накануне вечером. У 40-летнего участника СВО нет одной руки. Избиению предшествовало замечание мужчины, возмутившегося «Лексусом», занявшим часть тротуара.

    Уголовное дело уже возбуждено полицией по статье о хулиганстве. Доклад о случившемся ждет председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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