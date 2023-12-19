В Петербурге задержанные за избиение инвалида — участника СВО не признают вину

Задержанные за избиение участника специальной военной операции в Петербурге не признают вину. В «Лексусе» у мужчин нашли травматический пистолет, стало известно «Фонтанке» 19 декабря.



О мужчинах, 30 лет и 31 года, известно немного. Старший работает управляющим в ресторане, холост. Привлекался административно за хулиганство. Младший женат, воспитывает двоих детей. Привлекался к административной ответственности за употребление наркотических веществ.

Кому из них принадлежит пистолет, а также зарегистрирован ли он, предстоит выяснить. Следствие намерено ходатайствовать об аресте.

