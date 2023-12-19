Бастрыкин увидел, как в Петербурге пинали инвалида СВО после замечания о парковке

Глава Следственного комитете России оценил видео, на котором двое бьют в Петербурге участника спецоперации, лишившегося руки. Теперь Александр Бастрыкин ждёт доклад о случившемся.
Как сообщили в СКР 19 декабря, Бастрыкин поручил петербургскому следствию возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах. Ход расследования поставят на контроль в Москве.
«Фонтанка» показывала, как двое напали на 40-летнего мужчину в Биржевом переулке накануне вечером. Этому предшествовало замечание прохожего, возмутившегося «Лексусом», занявшим часть тротуара.
Уголовное дело уже возбуждено полицией по статье о хулиганстве. Задержаны двое мужчин 31 и 33 лет.