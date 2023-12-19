После избиения в Петербурге участника СВО одного мужчину арестовали, второму вызывали скорую

Василеостровский районный суд арестовал до 17 февраля 2024 года мужчину, подозреваемого в избиении инвалида-участника спецоперации на Украине. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

По версии следствия, в прошедший понедельник подозреваемый на Биржевом переулке Васильевского острова вместе со своим знакомым устроил словесный конфликт с участником СВО. Они нанесли ему не менее 10 ударов в область туловища и головы, говорится в сообщении судов.

Заседание с участием второго подозреваемого отложили из-за его плохого самочувствия. — в суд пришлось вызывать скорую помощь. Василеостровский районный суд продлил ему срок задержания на 72 два часа.



Их обоих подозревают в совершении преступления по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).