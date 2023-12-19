После избиения в Петербурге участника СВО одного мужчину арестовали, второму вызывали скорую

Василеостровский районный суд арестовал до 17 февраля 2024 года мужчину, подозреваемого в избиении инвалида-участника спецоперации на Украине. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщает Объединенная пресс-служба судов.
По версии следствия, в прошедший понедельник подозреваемый на Биржевом переулке Васильевского острова вместе со своим знакомым устроил словесный конфликт с участником СВО. Они нанесли ему не менее 10 ударов в область туловища и головы, говорится в сообщении судов.
Заседание с участием второго подозреваемого отложили из-за его плохого самочувствия. — в суд пришлось вызывать скорую помощь. Василеостровский районный суд продлил ему срок задержания на 72 два часа.
Их обоих подозревают в совершении преступления по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
Вечером 18 декабря двое мужчин избили 40-летнего участника СВО с инвалидностью в Биржевом переулке Васильевского острова. Виталий проходил мимо со своей женой и сделал замечание двум мужчинам, которые, по его мнению, слишком глубоко припарковали свой «Лексус». Как стало известно «Фонтанке», в машине у мужчин нашли травматический пистолет.
Участник СВО рассказал «Фонтанке» о прошедшей очной ставке с нападавшими.