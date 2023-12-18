Путину доложат о деятельности ВС РФ за 2023 год. Основной докладчик — Шойгу

Президент России Владимир Путин во вторник, 19 декабря, проведет расширенное заседание коллегии Минобороны РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

На заседании с участием главы государства подведут итоги деятельности ВС РФ в 2023 году, поставят задачи на следующий год и определят приоритеты дальнейшего развития российских армии и флота. С основным докладом выступит глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

На заседании примут участие командование военных округов, видов и родов войск ВС, главы центральных органов военного управления и представители федеральных органов власти.