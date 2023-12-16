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    Налоговая не пощадила Блиновскую и оставила в силе всю сумму долга

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    3 комментария

    Управление ФНС по Москве оставило в силе решение о налоговых требованиях к блогеру Елене Блиновской. Предпринимательница так и осталась должна 1,4 миллиардов рублей, из них 918 миллионов — неуплаченные налоги, все остальное — штрафы и пени.

    Об этом 16 декабря пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Блиновской Наталью Сальникову. Защитница уточнила, что апелляционное решение вышло в пятницу. Предпринимательница и ее юристы рассчитывали на снижение налоговой недоимки как минимум в два раза. Однако, по словам, Сальниковой, их аргументы не были учтены.

    В начале декабря в ряде телеграм-каналов появилась информация, что Елена Блиновская решила вопрос и выплатила налоговой названную выше сумму. Однако, адвокат вскоре опровергла эту информацию и попросила дождаться апелляции.

    Создательницу курсов личностного роста и «королеву марафонов желаний» Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей и в легализации 43 миллионов рублей. Часть этих денег (55 миллионов рублей) она уже вернула государству.

    Уроженку поселка Опарино Кировской области задержали весной при попытке покинуть Россию, после этого Блиновскую отправили под домашний арест. Ее супруг проходит по делу в качестве пособника. Семейные активы на 64 миллиарда рублей тоже арестованы.

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    Елена Блиновская
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    Комментарии 3

    Гость16 Дек 2023 в 01:09
    Да... семейные активы на 64 млрд - это ничего себе так. Что-то с головой там, если не платить налоги с суммы, которую нельзя потратить, жизни не хватит.
    +0−0
    Гость16 Дек 2023 в 01:08
    Что это за убожество? Тут один дядя от 10 лярдов по срокам соскочил, вот у кого учиться надо, а не у этого недоразумения.
    +0−0
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