Налоговая не пощадила Блиновскую и оставила в силе всю сумму долга

Управление ФНС по Москве оставило в силе решение о налоговых требованиях к блогеру Елене Блиновской. Предпринимательница так и осталась должна 1,4 миллиардов рублей, из них 918 миллионов — неуплаченные налоги, все остальное — штрафы и пени.



Об этом 16 декабря пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Блиновской Наталью Сальникову. Защитница уточнила, что апелляционное решение вышло в пятницу. Предпринимательница и ее юристы рассчитывали на снижение налоговой недоимки как минимум в два раза. Однако, по словам, Сальниковой, их аргументы не были учтены.

