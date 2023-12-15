«Ваня» закидывает Россию снегом. Посмотрите, как он выглядит из космоса

Циклон «Ваня» несет в Центральную Россию рекордный снегопад. В пятницу, 15 декабря, Роскосмос опубликовал спутниковый снимок «Вани», сделанный «Метеором-М».
«Сегодня непогода обрушилась на Московскую область — отмечается, что это самый снежный день за последние 60 лет. Порывы ветра в Москве достигают 17 м/с», — говорится в публикации Роскосмоса.
«Ваня» появился над территорией Молдавии, затем ушел к Балтийскому морю, где соединился с атлантическим циклоном. Сейчас он уже добрался до Петербурга, Москвы и других городов.
Синоптик Михаил Леус рассказал «Фонтанке», что Петербург ждут слякотные выходные. В воскресенье Росгидрометцентр ждет в городе потенциальные опасные снег и ветер.