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    «Ваня» закидывает Россию снегом. Посмотрите, как он выглядит из космоса

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    8 комментариев

    Циклон «Ваня» несет в Центральную Россию рекордный снегопад. В пятницу, 15 декабря, Роскосмос опубликовал спутниковый снимок «Вани», сделанный «Метеором-М».

    Фото: официальный Telegram-канал Госкорпорации «Роскосмос»
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    «Сегодня непогода обрушилась на Московскую область — отмечается, что это самый снежный день за последние 60 лет. Порывы ветра в Москве достигают 17 м/с», — говорится в публикации Роскосмоса.

    «Ваня» появился над территорией Молдавии, затем ушел к Балтийскому морю, где соединился с атлантическим циклоном. Сейчас он уже добрался до Петербурга, Москвы и других городов.

    Синоптик Михаил Леус рассказал «Фонтанке», что Петербург ждут слякотные выходные. В воскресенье Росгидрометцентр ждет в городе потенциальные опасные снег и ветер.

    Фото: официальный Telegram-канал Госкорпорации «Роскосмос»

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    Комментарии 8

    Вячеслав Русаков15 Дек 2023 в 20:24
    Вся планета стонет от «Вани».... лучшего названия было не подобрать :))))))
    +1−0
    Гость15 Дек 2023 в 20:09
    А в израиле тепло, сытно и весело 🐫
    +0−0
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